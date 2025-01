Reforço mais caro do Fluminense, Canobbio abre o jogo sobre pressão: ‘Uma honra’

Reforço mais caro da janela de transferências do Fluminense, Canobbio abriu o jogo sobre a pressão por conta do valor pago pelo clube. O uruguaio chega como um dos principais reforços para a equipe de Mano Menezes.

continua após a publicidade

- Uma honra, mas com muita responsabilidade. É aproveitar essa honra e representar dentro do campo, que é onde tenho que falar, me envolver. Eu quero conquistar títulos no Fluminense. Seguir evoluindo individualmente, mas o mais importante aqui é o time, o coletivo. Não vejo como uma pressão. Se sou a contratação mais cara, vou corresponder a isso. Mas sabendo que o principal é o time.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Embora tenha sido anunciado pelo Fluminense como um atacante, Canobbio afirmou que também gosta de jogar pela região central do campo. E o jogador não fugiu da responsabilidade de contribuir com gols e assistências na temporada.

continua após a publicidade

- Vou fazer uma correção, porque muita gente me coloca como um atacante. Jogo do meio para fora. Estou continuamente ajudando na defesa, chegando no ataque. Acho que sou mais um camisa oito. Não sou um camisa 10. Mas atacante, atacante não sou 100%. Gosto de estar na área, fazer gols, dar assistências, mas gosto de estar chegando nas duas áreas. Quero ajudar o time com mais gols e mais assistências.

Existe a expectativa de que Canobbio siga na equipe do Fluminense no confronto com a Portuguesa, na quinta-feira (23), pela 4ª rodada do Campeonato Carioca. O uruguaio foi um dos destaques contra o Maricá, que marcou sua estreia com o Tricolor.

continua após a publicidade

Canobbio em ação pelo Fluminense em sua estreia contra o Maricá, pelo Carioca (Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC)

Veja outras respostas de Canobbio, reforço do Fluminense

Adaptação

- Fui muito bem recebido por todos. Estão me ajudando muito na minha adaptação. No dia a dia, vou me acostumar com o calor. Mas acredito que a adaptação será rápida. Converso muito com Bernal, Cano. Estamos nos falando continuamente para eu conseguir me instalar rápido e me adaptar a filosofia do clube, com o calor, me hidratar. São muitos aspectos que mudam de Curitiba para cá, mas eu gosto.

Estreia

- Me senti muito bem. Estava muito motivado, com muita vontade de jogar. Já estava treinando e desejando jogar, competir. Não foi o resultado que esperávamos, mas buscamos a vitória continuamente. Me senti bem fisicamente. Tinha pouco tempo com meus companheiros. Mas os jogadores têm muita qualidade, aproveitei, desfrutei. Saí com um sabor amargo por não conseguir a vitória. Corrigir os detalhes para os próximos jogos e buscar os três pontos, porque a vitória é vital.

Mundial de Clubes

- Foi uma coisa que pesou. Não foi só isso, mas o que representa o Fluminense dentro do futebol brasileiro, na América do Sul. Não foi só isso, mas também o elenco que tem muita qualidade, o esquema do corpo técnico. O Time de Guerreiros é uma frase que gosto muito e vou representar em cada jogo.

Conversa com Mano

- As conversas foram boas. Disse pra eu procurar o espaço livre nas costas da defesas, o que sempre faço e vou continuar fazendo. Não me chamou muito a atenção, mas estou à disposição dele para jogar em qualquer posição do campo. As conversas foram boas.