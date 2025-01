O goleiro Bruno Bertinato está de volta ao Brasil após seis anos na Itália. Durante a passagem pelo futebol europeu, o jogador, que foi revelado pelo Coritiba, vai atuar pela Portuguesa no Campeonato Paulista.

continua após a publicidade

➡️ Cristiano Ronaldo e Mané decidem, e Al-Nassr estreia em 2025 com vitória

- Está sendo uma experiência muito bacana essa volta ao Brasil depois de seis anos. Estou muito feliz por estar de volta ao país. Me sinto muito mais maduro e com mais experiência também podendo vivenciar o melhor da Europa na Série A e na Série B da Itália. Estou muito motivado com esse retorno. Tenho certeza que vai render ótimos frutos - comentou Bruno Bertinato, de 26 anos, que acumula 14 convocações para a seleção brasileira de base.

O último clube de Bertinato foi o Venezia. O goleiro chegou a equipe em janeiro de 2019. Na temporada 2020/21, ele chegou a ser emprestado para o Lecco e o Vis Pesaro em busca de ganhar mais rodagem.

continua após a publicidade

Já na temporada passada, Bertinato colaborou para o Venezia subir à elite do futebol italiano. A equipe terminou em 3º lugar na Série B da Itália e subiu através dos playoffs. Segundo o curitibano, cada período foi um aprendizado. Ele espera repetir o mesmo sucesso na Portuguesa.

- Estamos em um começo de trabalho com a Portuguesa. É um novo projeto. Novo técnico. Vamos ter uma equipe muito agressiva e que vai honrar até o fim. Todo mundo sabe o peso da camisa da Portuguesa. Queremos levar o clube aos grandes de São Paulo novamente e buscar uma Série A ou uma Série B do Brasileiro. Um time dessa importância não pode ficar lá embaixo. Vamos lutar muito até o fim do Paulistão - finalizou.

continua após a publicidade

A estreia da Portuguesa no Paulistão será na próxima quarta-feira (15). A Lusa faz o primeiro jogo contra o Palmeiras, no Allianz Parque, às 21h35.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional