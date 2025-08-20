Por onde anda Nildo, ex-atacante do Grêmio?

Ivanildo Duarte Pereira, mais conhecido como Nildo, nasceu em Belém do Pará no dia 12 de março de 1966. Centroavante habilidoso e com faro de gol, teve o auge da carreira no Grêmio, principalmente por um momento inesquecível: o gol que garantiu o título da Copa do Brasil de 1994. O Lance! te conta por onde anda Nildo.

Naquele ano, o Tricolor Gaúcho enfrentou o Ceará na grande decisão. Após empate sem gols no primeiro jogo, em Fortaleza, a finalíssima em Porto Alegre foi decidida por um chute certeiro de Nildo, que entrou para a história gremista. O Ceará vinha de uma campanha surpreendente, eliminando gigantes como Palmeiras e Internacional, mas o gol do paraense frustrou o sonho nordestino e garantiu a taça ao clube gaúcho.

Início e trajetória até o Grêmio

Nildo começou a carreira no Remo, onde atuou de 1982 a 1984, passando por Ferroviário, Matsubara, Barretos, Olímpia, Inter de Limeira, Sãocarlense e Brusque. Em 1992, transferiu-se para o Cerro Porteño, do Paraguai, onde teve boa passagem antes de voltar ao Brasil.

Chegou ao Grêmio em 1994 e logo na estreia marcou gol contra o Grêmio Santanense, conquistando a torcida. Em sua primeira temporada, viveu grandes momentos, mas também enfrentou desafios. No Brasileirão daquele ano, sofreu uma séria lesão contra o Corinthians, no Pacaembu, que prejudicou sua sequência. Com a chegada de Jardel, perdeu espaço no ataque tricolor, mas manteve importância no elenco, conquistando ainda a Copa Libertadores de 1995 e o Campeonato Gaúcho do mesmo ano.

Depois do Tricolor Gaúcho

Após deixar o Grêmio, Nildo seguiu para o futebol português, atuando pelo Gil Vicente, e depois voltou ao Brasil para jogar pelo Ceará, onde foi bicampeão cearense (1997 e 1998) e artilheiro da Copa do Nordeste de 1997 com seis gols. Ainda defendeu Portuguesa Santista, Paysandu, Rio Preto, Avaí, Ananindeua e Carajás, além de ter retornado ao Remo em determinado momento.

No total, vestiu a camisa gremista em 61 jogos oficiais e marcou 23 gols, números expressivos para um atacante que viveu sob a sombra de grandes nomes, mas conseguiu escrever capítulos decisivos na história do clube.

Por onde anda Nildo?

Depois de encerrar a carreira como jogador, Nildo (@nild9bigode) seguiu no futebol como treinador. Em 2009, comandou o São Raimundo de Manaus-AM. Mais recentemente, em 2022, assumiu o Sport Real, equipe da segunda divisão do Campeonato Paraense, retornando às origens de sua terra natal.

Discreto fora dos gramados, mantém contato com o meio esportivo e é presença constante em eventos e homenagens ligadas ao Grêmio, especialmente por conta do histórico gol contra o Ceará. Entre torcedores, seu nome segue sinônimo de decisão e espírito de luta.

