Por onde anda Nildo, ex-atacante do Grêmio?
Nildo marcou seu nome na história do Grêmio e hoje segue ligado ao futebol.
Ivanildo Duarte Pereira, mais conhecido como Nildo, nasceu em Belém do Pará no dia 12 de março de 1966. Centroavante habilidoso e com faro de gol, teve o auge da carreira no Grêmio, principalmente por um momento inesquecível: o gol que garantiu o título da Copa do Brasil de 1994. O Lance! te conta por onde anda Nildo.
Naquele ano, o Tricolor Gaúcho enfrentou o Ceará na grande decisão. Após empate sem gols no primeiro jogo, em Fortaleza, a finalíssima em Porto Alegre foi decidida por um chute certeiro de Nildo, que entrou para a história gremista. O Ceará vinha de uma campanha surpreendente, eliminando gigantes como Palmeiras e Internacional, mas o gol do paraense frustrou o sonho nordestino e garantiu a taça ao clube gaúcho.
Início e trajetória até o Grêmio
Nildo começou a carreira no Remo, onde atuou de 1982 a 1984, passando por Ferroviário, Matsubara, Barretos, Olímpia, Inter de Limeira, Sãocarlense e Brusque. Em 1992, transferiu-se para o Cerro Porteño, do Paraguai, onde teve boa passagem antes de voltar ao Brasil.
Chegou ao Grêmio em 1994 e logo na estreia marcou gol contra o Grêmio Santanense, conquistando a torcida. Em sua primeira temporada, viveu grandes momentos, mas também enfrentou desafios. No Brasileirão daquele ano, sofreu uma séria lesão contra o Corinthians, no Pacaembu, que prejudicou sua sequência. Com a chegada de Jardel, perdeu espaço no ataque tricolor, mas manteve importância no elenco, conquistando ainda a Copa Libertadores de 1995 e o Campeonato Gaúcho do mesmo ano.
Depois do Tricolor Gaúcho
Após deixar o Grêmio, Nildo seguiu para o futebol português, atuando pelo Gil Vicente, e depois voltou ao Brasil para jogar pelo Ceará, onde foi bicampeão cearense (1997 e 1998) e artilheiro da Copa do Nordeste de 1997 com seis gols. Ainda defendeu Portuguesa Santista, Paysandu, Rio Preto, Avaí, Ananindeua e Carajás, além de ter retornado ao Remo em determinado momento.
No total, vestiu a camisa gremista em 61 jogos oficiais e marcou 23 gols, números expressivos para um atacante que viveu sob a sombra de grandes nomes, mas conseguiu escrever capítulos decisivos na história do clube.
Por onde anda Nildo?
Depois de encerrar a carreira como jogador, Nildo (@nild9bigode) seguiu no futebol como treinador. Em 2009, comandou o São Raimundo de Manaus-AM. Mais recentemente, em 2022, assumiu o Sport Real, equipe da segunda divisão do Campeonato Paraense, retornando às origens de sua terra natal.
Discreto fora dos gramados, mantém contato com o meio esportivo e é presença constante em eventos e homenagens ligadas ao Grêmio, especialmente por conta do histórico gol contra o Ceará. Entre torcedores, seu nome segue sinônimo de decisão e espírito de luta.
Clubes em que Nildo atuou
- 1982–1984 – Remo (Primeiro time da carreira de Nildo)
- 1985 – Ferroviário
- 1985–1986 – Matsubara
- 1987 – Barretos
- 1988 – Olímpia
- 1989 – Inter de Limeira
- 1990 – Sãocarlense
- 1991 – Esportivo-MG
- 1991–1992 – Brusque
- 1992–1993 – Cerro Porteño (Paraguai)
- 1993–1996 – Grêmio (Grande momento da carreira de Nildo)
- 1996–1997 – Gil Vicente (Portugal)
- 1997–1998 – Ceará
- 1998 – Portuguesa Santista
- 1998–1999 – Paysandu
- 2000 – Rio Preto
- 2001 – Avaí
- 2002 – Ananindeua
- 2003 – Carajás (Último clube da carreira de Nildo)
