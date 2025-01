Ceará oficializa contratação de atacante do Corinthians

O Ceará anunciou a contratação de Pedro Henrique, atacante que defendeu o Corinthians na última temporada. Com 34 anos, o jogador assinou um contrato em definitivo com o clube cearense até o final de 2026.

Pedro Henrique disputou 27 jogos com a camisa do Timão e marcou dois gols. Ao todo foram nove vitórias, dez empates e oito derrotas pelo Corinthians. O jogador perdeu espaço na equipe após a chegada de Memphis, que terminou o ano formando uma dupla goleadora com Yuri Alberto.

O Vozão já contratou 12 jogadores nesta janela de transferências: William Machado, Fernandinho, Bruno Tubarão, Matheus Araújo, Dieguinho, Marllon, Nicolas, Éder, Fernando Sobral, Keiller, Galeano e Pedro Henrique.

Nesta temporada, o Ceará retorna à Série A do Campeonato Brasileiro. Para a disputa do torneio, a diretoria do clube planeja uma reformulação no elenco. Pedro Henrique é o segundo jogador contratado junto ao Corinthians. Em dezembro, o clube já havia anunciado a aquisição do meia Matheus Araújo, revelado pela equipe paulista.

Ex-Corinthians, Pedro Henrique foi anunciado como reforço do Ceará para a disputa desta temporada (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Trajetória do atacante

Revelado pelo Avenida-RS, Pedro Henrique construiu uma longa carreira no futebol europeu e asiático, com passagens por Zurich, da Suíça, Rennes, da França, PAOK, da Grécia, e Kayserispor, da Turquia, além de equipes do Cazaquistão e do Azerbaijão.

No Brasil o jogador se destacou com a camisa do Caxias, em 2012, e posteriormente em sua passagem no Internacional, clube que defendeu entre 2022 e 2024. O Ceará é o quinto time brasileiro no currículo de Pedro Henrique.