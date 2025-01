O Vasco empatou com o Nacional-SP, em 1 a 1, e se classificou para a segunda fase da Copinha, na tarde desta sexta-feira (10), no Estádio Nicolau Alayon, em Água Branca. Ramon Rique abriu o placar para o Cruz-Maltino, enquanto Paulo Vitor deixou tudo igual.

Com o empate, o Vasco se classificou para a segunda fase da Copinha em segundo lugar do Grupo 32, com três pontos. O Cruz-Maltino empatou todas as partidas desta primeira fase. Já o Nacional-SP foi eliminado na última posição com dois pontos.

Como foi o jogo?

Diferentemente dos dois primeiros jogos, o Vasco tentou se impor desde o início da partida. Aos sete minutos, Wanyson quase abriu o placar após uma cabeçada. Ryan fez uma grande defesa. Aos 15 minutos, Léo Jacó invadiu a área e obrigou o goleiro do Nacional-SP e trabalhar novamente.

A melhor chance do Nacional foi aos 35 minutos, quando Gabriel cabeceou no travessão. Minutos depois, Ryan cometeu pênalti em Juninho. Ramon Rique cobrou e abriu o placar para o Vasco.

Precisando reverter o placar, o Nacional se lançou ao ataque no segundo tempo e encurralou o Vasco. Aos 19 minutos, Paulo Vitor dominou de fora da área, acertou o ângulo de Phillipe Gabriel e deixou tudo igual no placar.

Após o empate, o Vasco passou a se defender e o Nacional cresceu ainda mais no jogo. Porém, as investidas da equipe paulista foram ineficazes e, mesmo com o empate, o Cruz-Maltino se garantiu na segunda fase da Copinha.

Ramon Rique marcou o gol que garantiu a classificação do Vasco na Copinha (Foto: Vinícius Gentil)

O que vem pela frente?

Agora, o Vasco aguarda uma definição no Grupo 31 para saber quem vai encarar na segunda fase da Copinha. Ceará e Juventus-SP se enfrentam às 11h deste sábado (11). Um empate garante a equipe paulista como adversária do Cruz-Maltino na próxima etapa da competição.

✅ FICHA TÉCNICA

NACIONAL-SP 1 X 1 VASCO

3ª RODADA DO GRUPO 32 - COPINHA

🗓️ Data e horário: sexta-feira, 10 de janeiro de 2025, às 15h (de Brasília);

📍 Local: Estádio Nicolau Alayon, em Água Branca (SP);

🥅 Gols: Ramon Rique (43' do 1ºT) e Paulo Vitor (19' do 2ºT);

🟨 Cartões amarelos: Bruno André, Ramon Rique, Euder, Wanyson, Lukas Zuccarello e Phillipe Gabriel (VAS); Ryan e Vitinho (NAC);

⚽ ESCALAÇÕES

NACIONAL-SP (Técnico: Valter)

Ryan; Bruce (Alberto), Luiz, Bolt (Lelis) e Lucas; Wandeur (Paulo Vitor), Manu (Caio) e Molina (Vitinho); Ronaldy (Felipe), Gabriel e Roger.

VASCO (Técnico: Matheus Curopos)

Phillipe Gabriel; Breno Vereza, Wanyson, Bruno André e João Gabriel (Avellar); Igor Toledo, Euder, Ramon Rique (Léo Felix), Lukas Zuccarello (Pedro Augusto) e Juninho (Ítalo); Léo Jacó (João Vitor).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Rodrigo Gomes Paes Domingues;

🚩 Assistentes: João Petrucio Marimônio de Jesus dos Santos e Welber Venancio da Silva;

4️⃣ Quarto árbitro: Leonardo de Jesus Sampaio.