Cristiano Ronaldo e Mané decidem, e Al-Nassr estreia em 2025 com vitória

O Al-Nassr estreou em 2025 com vitória na Saudi Pro League. Com gol de Cristiano Ronaldo, de pênalti, o time de Stefano Pioli venceu o Al-Okhdood, que luta contra o rebaixamento, por 3 a 1, em casa. Os outros tentos da partida foram anotados por Sadio Mané, duas vezes, para os mandantes, e Saviour Godwin, para os visitantes.

Al-Nassr 3x1 Al-Okhdood: como foi o jogo?

O Al-Nassr sofreu pela fragilidade defensiva logo aos seis minutos de jogo: após uma bola mal afastada pela zaga, Godwin acertou um chute de rara felicidade ao gol defendido por Bento. Apesar do susto, o time de Cristiano Ronaldo e companhia assumiu o controle da partida e pressionou pelo resultado. O empate saiu aos 29' do primeiro tempo, com Sadio Mané, que assumiu o protagonismo do resultado ao lado do astro português.

Ainda na primeira etapa, Cristiano Ronaldo converteu um pênalti e colocou o Al-Nassr na frente. Com o 917º gol na carreira, o Gajo acrescentou tranquilidade aos donos da casa, que mantiveram a pressão por mais gols no decorrer da segunda etapa. Na reta final, Sadio Mané, que teve uma das melhores atuações desde que chegou ao futebol saudita, reapareceu e ampliou o placar.

Cristiano Ronaldo comemora gol pelo Al-Nassr (Foto: Reprodução/Al-Nassr)

Com o resultado, o Al-Nassr ultrapassa o Al-Qadsiah provisoriamente e sobe para a terceira colocação na liga saudita, com 29 pontos somados. Do outro lado, o Al-Okhdood segue na 14ª posição, com 12 pontos.

O que vem por aí?

Agora, o Al-Nassr se prepara para entrar em campo contra o Al-Taawoun, pela liga saudita, no dia 17 de janeiro. Já o Al-Okhdood volta aos gramados no dia 16, contra o Al-Fayha.

