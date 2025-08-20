Ao vivo e com imagens: Lance! transmite Bahia x IAPE pela Copa do Nordeste Sub-20

Em duelo direto pela liderança do Grupo C da Copa do Nordeste Sub-20, o Bahia encara nesta quarta-feira (20), às 15h (de Brasília) o time do IAPE, do Maranhão. A partida será em Camacari, na Bahia, no

CT Evaristo de Macedo.

continua após a publicidade

O Lance! transmite com exclusividade o duelo com imagens no Youtube. Clique aqui para assistir.

O duelo:

Após quatro anos de ausência, o torneio retorna em 2025 para sua 13ª edição, trazendo novamente a força da base nordestina à cena nacional. A competição começou no dia 5 de agosto e vai até 17 de setembro, com partidas distribuídas por toda a região.

Realizada com 16 equipes, a Copa do Nordeste Sub-20 reúne campeões e vices estaduais da categoria Sub‑20.

O torneio é uma das vitrines mais importantes para a revelação de novos talentos do futebol brasileiro. Além do aspecto técnico, o Nordestão de base carrega consigo o prestígio regional que mobiliza torcedores, olheiros e dirigentes.

continua após a publicidade

O formato é dinâmico e envolve uma primeira fase com quatro grupos, seguida por confrontos eliminatórios diretos em quartas de final e semifinal. A final será disputada em dois jogos, em sistema de ida e volta. Com partidas únicas até a decisão, a competição exige performance máxima desde os primeiros jogos.

Os clubes participantes são: CRB e Jacyobá (Alagoas), Bahia e Vitória (Bahia), Fortaleza e Ceará (Ceará), IAPE e Americano-MA (Maranhão), Cruzeiro-PB e Sport-PB (Paraíba), Sport e Retrô (Pernambuco), Piauí (Piauí), América de Natal e Quinho (Rio Grande do Norte), e Falcon (Sergipe).

continua após a publicidade

O Bahia e o IAPE estão empatados na liderança do Grupo C com 4 pontos e o time do Maranhão leva a melhor no saldo de gols. O Retrô, de Pernambuco, e o Sport Club, da Paraíba, vem na sequência com 2 pontos e 0 pontos.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte