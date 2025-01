Goleiro Diego Alves anuncia aposentadoria do futebol aos 39 anos

Diego Alves, ex-goleiro do Flamengo, anunciou sua aposentadoria do futebol profissional nesta terça-feira (21), por meio de um texto de agradecimento em suas redes sociais. A decisão foi comunicada nove meses após o fim de seu contrato com o Celta de Vigo, onde não chegou a atuar em partidas oficiais.

continua após a publicidade

➡️ Garotos do Ninho surpreendem na pré-temporada do Flamengo nos Estados Unidos

O início da trajetória profissional de Diego Alves foi no Atlético Mineiro. No entanto, foi na Europa, defendendo Almería e Valencia, que se destacou. Suas performances em La Liga, o Campeonato Espanhol, o levaram a ser convocado para a Seleção Brasileira. No Flamengo, alcançou o ápice de sua carreira, conquistando 11 títulos, incluindo duas Libertadores e dois Campeonatos Brasileiros.

Agradecimentos de Diego Alves

Em seu comunicado de despedida, Alves expressou gratidão por cada etapa de sua carreira.

- Cada clube por onde passei teve um papel único em minha jornada: no Atlético-MG, dei meus primeiros passos no futebol profissional; no Almería e no Valencia, vivi momentos extraordinários que me fizeram crescer no futebol europeu, onde, em 10 anos, me tornei o recordista de defesas de pênaltis da La Liga; representar a Seleção Brasileira foi a realização de um sonho - declarou o ex-goleiro.

continua após a publicidade

Diego Alves também ressaltou a importância do Flamengo em sua carreira:

- No Flamengo, tive a honra de conquistar títulos e defender com orgulho uma das maiores torcidas do mundo". Sua passagem pelo Celta de Vigo, apesar de breve e sem jogos oficiais, foi destacada como um retorno significativo à La Liga.

Diego Alves em apresentação no Celta de Vigo (divulgação)

Veja a íntegra do texto de despedida dos gramados de Diego Alves:

Cada clube por onde passei teve um papel único em minha jornada: no Botafogo-SP, me profissionalizei; no Atlético-MG, dei meus primeiros passos no futebol profissional; no Almeria e no Valencia, vivi momentos extraordinários que me fizeram crescer no futebol europeu, onde, em 10 anos, me tornei o recordista de defesas de pênaltis da La Liga;

continua após a publicidade

Representar a Seleção Brasileira foi a realização de um sonho. Estar em campo com a camisa do meu país me permitiu vivenciar o futebol em seu mais alto nível e compartilhar momentos únicos com os melhores atletas do mundo; no Flamengo, tive a honra de conquistar títulos e defender com orgulho uma das maiores torcidas do mundo, e no Celta, tive uma breve, mas importante passagem, que me permitiu voltar à La Liga após 5 anos.

Hoje encerro um ciclo, oficialmente, que começou como um sonho de criança e se transformou em uma trajetória inesquecível.

Aos treinadores que acreditaram em mim, aos companheiros de time que dividiram o campo comigo, às torcidas que vibraram comigo em cada defesa, a todos que contribuíram para a minha trajetória: vocês foram parte essencial dessa história e estarão sempre em meu coração.

Dut’s Mkt Esportivo e Eduardo Maluf, obrigado pela parceria de todos esses anos.

O ciclo no campo se encerra, mas uma nova história começa agora!