A fim de maximizar a visibilidade e os interesses comerciais do Super Mundial de Clubes, a FIFA está determinada a garantir que o evento também seja transmitido na TV aberta. A Rede Globo está muito próxima de finalizar um acordo, possivelmente ainda esta semana, de acordo com o jornalista Flávio Ricco, do "Portal Léo Dias".

Os direitos do Super Mundial de Clubes pertencem à plataforma de streaming DAZN, que será responsável pela distribuição gratuita global do torneio. Mas a Globo já tem tudo encaminhado para transmitir o Super Mundial no meio do ano. A questão que ainda paira é se a Globo terá exclusividade ou se abrirá espaço para outras emissoras.

Globo deve anunciar mundial de clubes até o fim da semana (Foto: Reprodução)

Direitos de transmissão custaram US$ 1 bilhão

A DAZN pode sublicenciar os direitos para TVs abertas, como é o caso da Globo. O serviço de streaming pagou cerca de US$ 1 bilhão (R$ 6 bilhões) pela exibição da competição. O torneio, marcado para acontecer entre junho e julho deste ano, será sediada em 11 cidades dos Estados Unidos.

Mais sobre o Super Mundial de Clubes 2025

O Mundial de Clubes de 2025 terá a presença de Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo, últimos campeões da Libertadores. Recentemente, a Globo exibiu a Copa Intercontinental da Fifa, em que o Alvinegro acabou derrotado na segunda fase, contra o Pachuca-MEX.

Além dos clubes brasileiros, a competição terá a presença de outras gigantes equipes do futebol mundial, como: Paris Saint-Germain, Atlético de Madrid, Bayern de Munique, Chelsea, Inter de Milão, Borussia Dortmund, Manchester City, Juventus e Real Madrid.