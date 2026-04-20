Goiás x Cruzeiro: informações sobre venda de ingressos para o jogo

O Goiás recebe o Cruzeiro na noite desta quarta-feira (22), pela partida de ida da quinta fase da Copa do Brasil. Para os torcedores celestes, os ingressos serão comercializados a partir desta segunda-feira.

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O valor dos bilhetes varia entre R$ 72,50 e R$ 290,00. Para a torcida esmeraldina, exige-se que os presentes no Serra Dourada estejam com a camisa de seu time.

Enquanto isso, a torcida do Cruzeiro ficará no setor Cadeira Sul, cujos ingressos tem o valor de R$ 290,00 (inteira) e R$ 145,00 (meia). O início da venda dos ingressos para a Nação Azul começou nesta segunda-feira, às 9h (de Brasília).

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Para o duelo entre mineiros e goianos, o Esmeraldino colocou 38.412 ingressos à venda. Todos os bilhetes estão disponíveis no site do Goiás. A venda física se inicia nesta segunda-feira (20).

Confira os valores dos ingressos para Goiás x Cruzeiro

CADEIRA NORTE - GOIÁS - PORTÃO 2

Cadeira norte - inteira: R$ 290,00 / Cadeira norte meia e menores de 18 anos: R$ 145,00

ARQUIBANCADA NORTE - GOIÁS - PORTÃO 1

Arquibancada norte inteira: R$ 145,00 / Arquibancada norte meia e menores de 18 anos: R$ 72,00

CADEIRA SUL - CRUZEIRO - PORTÃO 3

Cadeira sul - inteira: R$ 290,00 / Cadeira sul - meia e menores de 18 anos: R$ 145,00

Goiás x Cruzeiro

Cruzeiro e Goiás se enfrentam na noite desta quarta-feira (22), às 19h (de Brasília), no Serra Dourada pela partida de ida da quinta fase da Copa do Brasil. Para o duelo, as duas equipes chegam em momentos diferentes.

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O Esmeraldino está na 12ª colocação da Série B do Campeonato Brasileiro, mas vem de duas derrotas por 2 a 0, para Cuiabá e Juventude. De seus últimos cinco jogos, o time comandado por Daniel Paulista venceu apenas dois, contra o Criciúma, por 1 a 0, e América-MG, por 3 a 1.

Enquanto isso, o Cruzeiro tenta parar de oscilar na temporada. O grupo treinado por Artur Jorge venceu o Grêmio por 2 a 0 na última rodada do Brasileirão e deixou a zona de rebaixamento, agora na 16ª posição com 13 pontos.

Cruzeiro x Grêmio, no Mineirão (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

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