Christian revela orientação de Artur Jorge em vitória do Cruzeiro contra o Grêmio

O Cruzeiro votou a vencer no Campeonato Brasileiro na noite deste sábado (18) ao bater o Grêmio por 2 a 0 no Mineirão. Autor de um dos gols, Christian destacou uma orientação do técnico Artur Jorge no intervalo da partida.

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– Fizemos os gols. Em alguns jogos que perdemos, jogamos muito bem, criamos muitas jogadas, mas não conseguiu matar o jogo. No primeiro tempo criamos muito, não conseguimos fazer. No intervalo, o Mister falou: se a gente continuar com esse empenho, dedicação e criando jogadas, iríamos vencer. Não foi diferente, criamos, conseguimos definir da melhor forma e matar o jogo – revelou o camisa 88 do Cruzeiro.

Cruzeiro x Grêmio

O Cruzeiro venceu o Grêmio por 2 a 0 no Mineirão na noite deste sábado (18), pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. A segunda vitória seguida da Raposa na competição fez a equipe deixar a zona de rebaixamento. Os gols foram marcados por Christian e Lucas Romero.

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Cruzeiro x Grêmio, no Mineirão (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

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Com o resultado, o Cabuloso chegou a 13 pontos e à 16ª colocação, deixando a zona de rebaixamento e empurrando o Corinthians para o 17º lugar. Já o Grêmio segue com 13 pontos, na 14ª posição.

Na próxima rodada, a Raposa enfrenta o Remo, fora de casa, no sábado (25), às 18h30 (de Brasília). Antes, o time comandado por Artur Jorge joga contra o Goiás, pela Copa do Brasil. Enquanto isso, o Tricolor recebe o Confiança pela Copa do Brasil, e o Coritiba, no domingo (26), às 16h (de Brasília).

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