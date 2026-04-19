ANÁLISE: Cruzeiro precisa da 'serenidade' de vitória contra o Grêmio para acabar com oscilação

Na vitória por 2 a 0 contra o Grêmio, o Cruzeiro conseguiu reescrever um roteiro que vinha se repetindo na temporada: muita criação, pouca assertividade e resultados ruins. A serenidade destacada por Artur Jorge em coletiva de imprensa é o que o clube precisa para acabar com a oscilação na temporada.

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Apesar do retorno de Kaio Jorge, não foi o do centroavante que mudou a figura da equipe. Na primeira etapa, a equipe empilhou grandes chances perdidas. Foram 10 chutes, dois no gol e duas defesas de Weverton. A principal chance veio com Gerson, com liberdade na entrada da área, mas o camisa 11 chutou nas mãos do goleiro gremista.

Na segunda etapa, o Cruzeiro teve em seis minutos o que precisava para ter serenidade: um gol. Resta saber nas próximas partidas se o que mudou realmente foi a mentalidade do grupo celeste, ou o tento de Christian mudou o clima no Mineirão.

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Com a vantagem no placar, o time Artur Jorge mostrou que quando sente o "cheiro de sangue" no combate, parte para cima. Em 15 minutos, a Raposa fez o segundo, com Lucas Romero. O comandante português seguiu cobrando ofensividade, colocando dois centroavantes (Neyser no lugar de Kaio Jorge e Bruno Rodrigues na vaga de Matheus Pereira).

Cruzeiro x Grêmio, no Mineirão (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Destaque 'low profile' da partida

Os gols do 2 a 0 do Cabuloso foram marcados por Lucas Romero e Christian, mas Keny Arroyo foi o jogador mais participativo da equipe no jogo, participando inclusive dos dois tentos. No primeiro, recebeu na direita e passou para Fagner encontrar Gerson. No segundo, tabelou com Romero na origem da jogada e passou para Matheus Pereira na entrada da área.

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Foram 58 ações com a bola, dando 29 passes, dois deles decisivos e 21 deles no campo ofensivo, com 86% de aproveitamento neles. O que segue faltando no atleta é a pontaria, acertando apenas um dos seus seis chutes, defendido por Weverton.

Alerta amarelo no Cruzeiro

A Raposa segue com problemas nas bolas aéreas. Antes da partida, inclusive, a comissão técnica passou atividades do quesito no aquecimento. Contra o Grêmio, o Cruzeiro venceu 43% dos sete duelos aéreos. Com Artur Jorge, a equipe só foi superior na estatística contra o Vitória e a Universidad Católica, mas contra os chilenos os dois gols foram marcados pelo alto.

No assunto goleiro, Matheus Cunha foi exigido apenas uma vez, em cobrança de falta defendida com facilidade. Com o comandante português, esse foi o segundo jogo no qual o adversário acertou o gol apenas uma vez, o outro foi na partida contra o Vitória.

Números do Cruzeiro com Artur Jorge

6 jogos 4 vitórias 2 derrotas 10 gols feitos 7 gols sofridos 3 jogos com mais posse de bola 4 jogos com mais finalizações que o adversário 19 grandes chances criadas 6 jogos atacando mais pela direita 2 jogos vencendo mais duelos aéreos

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