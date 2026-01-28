Gestor de futebol, Felipe Ximenes analisa impactos do início precoce do Brasileirão

Conteúdo Especial

Com as mudanças estabelecidas para a temporada de 2026, o início precoce das competições virou o principal tema entre os apaixonados por futebol. A situação vem preocupando os torcedores, que se perguntam como os clubes irão se adaptar e como isso pode afetar as negociações com atletas, especialmente no mercado internacional. Para esclarecer essas dúvidas, Felipe Ximenes, colunista do Lance! e atual diretor executivo (CEO) do Sport, compartilhou sua visão sobre as mudanças no calendário do futebol brasileiro, em especial no Brasileirão, que começa nesta quarta-feira (28).

Ao mesmo tempo em que precisa se adaptar às mudanças, Felipe encara a dura missão de reformular o elenco do Sport para a disputa da Série B em 2026. Segundo ele, as novidades no calendário nacional alteraram o planejamento das equipes, que já começaram a ser impactadas desde os Estaduais.

- Eu penso que o início precoce das competições alterou o planejamento dos clubes. Nós aqui no Sport, por exemplo, começamos o Estadual disputando as três primeiras rodadas com a equipe Sub-20. Então, essa mudança já altera bastante o planejamento do clube e se você analisar, muitas equipes optaram por iniciar os estaduais com a equipe Sub-20, inclusive, correndo risco, porque o menor número de datas mudou o formato das competições e tem equipes grandes correndo risco de rebaixamento - disse Felipe Ximenes.

Com menos tempo de descanso entre uma temporada e outra, os clubes precisam lidar com outro tema frequente: o rendimento dos atletas ao longo da temporada. Para Felipe, apesar das mudanças estabelecidas pela CBF, ainda é cedo para falar sobre a adaptação dos jogadores ao calendário nacional.

- Eu acho que ainda é cedo para falarmos que esse início precoce das competições pode influenciar no rendimento dos atletas. Esse é um ano de Copa do Mundo, a gente vai ter uma parada muito importante no meio da temporada e a gente não sabe ainda como os atletas vão reagir a esse novo calendário, de competições se estendendo por mais meses. Então, a gente ainda vai ter que entender melhor como vai ser essa adaptação. Acho precoce dizer que o início das competições pode influenciar no rendimento dos atletas - comentou.

Em seu primeiro mês à frente do Sport, Felipe destacou que as negociações com atletas, nas janelas do final de 2025 e início de 2026, tiveram um comportamento diferente. Para o novo CEO do Sport, esse início antecipado do Campeonato Brasileiro pode impactar significativamente o futuro dos clubes.

- Eu penso que as negociações com os atletas, principalmente nessas janelas de final de ano e início de ano, elas se movimentaram de uma maneira diferente, por causa desse início muito rápido do Campeonato Brasileiro. Então, são situações que já mexeram muito nas negociações entre clubes, entre atletas e até mesmo nas negociações do mercado brasileiro com outros mercados, tanto o Sul-Americano, quanto o mercado mundial. Eu acho que esse é um ponto que pode trazer mudanças significativas para o futuro - finalizou.

Profissional com mais de 30 anos de experiência no futebol, Felipe Ximenes chegou para exercer um cargo de liderança de gestão, otimizando processos diários no Sport. Seu último clube foi o Joinville, onde também trabalhou como CEO, por aproximadamente um ano e meio. Neste período, foi vice-campeão da Copa Santa Catarina, semifinalista do Campeonato Catarinense e caiu na 2ª fase da Série D do Campeonato Brasileiro.

Além disso, o dirigente soma passagens por diversos clubes do futebol brasileiro, como Flamengo, Santos, Coritiba, Vitória, Atlético-MG, Vasco, Fluminense e Avaí.

Felipe Ximenes, novo CEO do Sport (Foto: Paulo Paiva/SCR)

Mudanças no calendário do futebol brasileiro em 2026

Estaduais: 11 de janeiro a 8 e março (11 datas)

Copa do Brasil: 18 de fevereiro a 6 de dezembro

Aumento de 92 para 126 clubes

Até quarta fase: jogo único

Todos os clubes da Série A entram na 5ª fase, em jogos de ida e volta

Final em jogo único, encerrando o calendário do futebol brasileiro

Brasileirão Série A: 28 de janeiro a 2 de dezembro

Mesma fórmula, mas competição passa a ser jogada o ano inteiro

Série B: 21 de março a 28 de novembro

Mesma fórmula de disputa

Série C - 5 de abril a 25 de outubro

Em 2026: mesmo formato, com 20 clubes, mas com apenas dois rebaixados

Em 2027: mesmo formato, mas com 24 clubes; dois rebaixados, mas seis clubes subirão da C

Em 2028: mudança de formato, com os 28 clubes formando dois grupos de 14 em ida e volta; seis rebaixados

Série D - 5 de abril a 13 de setembro

Aumento para de 64 para 96 clubes, com mínimo de dez partidas para cada um deles; finalistas chegarão a 22 jogos

Copa do Nordeste - 25 de março a 7 de junho

Aumento de 16 para 20 clubes

Copa Verde - 25 de março a 7 de junho

Mantido o número de 24 clubes, com divisão de conferências entre a Copa Norte e a Copa Centro-Oeste

Copa Sul-Sudeste - 25 de março a 7 de junho

Nova competição, com 12 clubes; pelo menos seis jogos para cada participante

Atenção: clubes que participam de competições da Conmebol não disputam os regionais

Além do calendário do futebol regular, a temporada de 2026 terá ainda a Copa do Mundo entre 11 de junho e 19 de julho, período em que nenhum jogo oficial poderá ser disputado.

CBF explica regulamento com novas regras para o Brasileirão 2026

A Confederação Brasileira de Futebol divulgou a tabela básica dos jogos no ano que vem. Além de divulgar a tabela básica do Brasileirão 2026, a CBF também detalhou o regulamento com novas regras para a temporada do próximo ano.

Entre uma das principais diferenças, está a definição se que o G-4 vai continuar dando vaga direta à Libertadores, enquanto segunda vaga na Copa do Brasil será pra pré-Libertadores. Isso não estava previsto.

Ainda na linha das classificações para competições continentais, que se o campeão da Copa do Brasil já estiver classificado para a fase de grupos por outra via, o vice assumirá automaticamente a vaga direta. Caso ambos os finalistas da Copa do Brasil já estejam garantidos na Libertadores, as vagas excedentes serão redistribuídas conforme a classificação do Campeonato Brasileiro.

Série A do Brasileirão começa nesta quarta-feira (28) (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

