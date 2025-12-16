CBF detalha distribuição de duas vagas da Libertadores via Copa do Brasil
Entidade explica critérios para classificação de clubes brasileiros ao torneio
A CBF divulgou nesta segunda-feira (15) a tabela básica das 38 rodadas do Brasileirão 2026, junto ao Regulamento Específico da Competição. O documento traz datas, mandos de campo e normas que ainda estavam pendentes, detalhando o funcionamento da próxima edição do campeonato.
Durante o Conselho Técnico da Série A, realizado nesta quinta-feira (12), na sede da CBF, no Rio de Janeiro, a entidade confirmou que a Copa do Brasil dará duas vagas à Copa Libertadores. Atualmente, o campeonato credencia seis clubes à principal competição continental: quatro de forma direta e dois de forma indireta, enquanto a Copa do Brasil garante apenas ao campeão o direito de disputar a fase de grupos.
A partir de 2026, o novo formato entrará em vigor. A CBF explicou em detalhes como será a distribuição das vagas para os clubes brasileiros.
A mudança é simples: o campeão da competição garantirá vaga direta na fase de grupos da Libertadores, enquanto o vice-campeão terá acesso à fase preliminar, conhecida popularmente como "pré-Libertadores".
A CBF também detalhou os critérios para situações de dupla classificação, quando um clube conquista acesso à Libertadores por mais de uma via.
Confira os critérios a seguir:
Caso um clube obtenha acesso à Conmebol Libertadores de 2027 por meio de uma das duas competições continentais (na hipótese de conquistar a Conmebol Libertadores de 2026 ou a Conmebol Sul-Americana de 2026) e também por meio de uma das competições nacionais (Brasileirão Série A 2026 ou Copa do Brasil 2026), este clube ocupará a vaga destinada à Conmebol, devendo a vaga oriunda do Brasileirão Série A 2026 ou da Copa do Brasil 2026, conforme o caso, ser repassada ao clube mais bem colocado no campeonato, excluídos os clubes já classificados, ressalvada a hipótese do §5º do artigo 6º.
Caso um clube obtenha acesso à Conmebol Libertadores de 2027 por meio da Copa do Brasil e também por meio do Brasileirão Série A, este clube ocupará a vaga mais benéfica que lhe garanta acesso à Conmebol Libertadores de 2027 diretamente na sua fase de grupos, com a outra vaga remanescente retornando sempre para ser repassada ao clube mais bem colocado no Brasileirão Série A, excluídos os clubes já classificados.
Caso um clube obtenha acesso à Conmebol Libertadores de 2027 por meio da Copa do Brasil e também por meio do Brasileirão Série A em vagas idênticas que garantam acesso à mesma fase da Conmebol Libertadores de 2027, este clube ocupará a vaga destinada ao Brasileirão Série A, com a vaga oriunda da Copa do Brasil retornando sempre para ser repassada ao clube mais bem colocado no campeonato, excluídos os clubes já classificados.
Na hipótese elencada no parágrafo anterior, quando o campeão da Copa do Brasil obtenha acesso à Conmebol Libertadores de 2027 através de outras competições, a vaga direta da Copa do Brasil será redirecionada ao vice-campeão da Copa do Brasil, retornando a vaga para a Pré-Libertadores a que este faria jus, para ser repassada ao clube mais bem colocado no Brasileirão Série A, excluídos os clubes já classificados.
Quem disputará a Libertadores?
- Brasileirão: o campeão, o vice, o terceiro e o quarto colocados garantem acesso direto à fase de grupos, enquanto o quinto colocado avança para a fase preliminar (pré-Libertadores).
- Copa do Brasil: o campeão assegura vaga direta na fase de grupos, e o vice disputa a fase preliminar.
- Sul-Americana e Libertadores: embora não sejam organizadas pela CBF, clubes brasileiros que conquistarem esses torneios terão vaga na Libertadores.
