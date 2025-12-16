A CBF divulgou nesta segunda-feira (15) a tabela básica das 38 rodadas do Brasileirão 2026, junto ao Regulamento Específico da Competição. O documento traz datas, mandos de campo e normas que ainda estavam pendentes, detalhando o funcionamento da próxima edição do campeonato.

Durante o Conselho Técnico da Série A, realizado nesta quinta-feira (12), na sede da CBF, no Rio de Janeiro, a entidade confirmou que a Copa do Brasil dará duas vagas à Copa Libertadores. Atualmente, o campeonato credencia seis clubes à principal competição continental: quatro de forma direta e dois de forma indireta, enquanto a Copa do Brasil garante apenas ao campeão o direito de disputar a fase de grupos.

A partir de 2026, o novo formato entrará em vigor. A CBF explicou em detalhes como será a distribuição das vagas para os clubes brasileiros.

Copa do Brasil dará duas vagas para da Libertadores da América (Foto: Luis Acosta/AFP)

A mudança é simples: o campeão da competição garantirá vaga direta na fase de grupos da Libertadores, enquanto o vice-campeão terá acesso à fase preliminar, conhecida popularmente como "pré-Libertadores".

A CBF também detalhou os critérios para situações de dupla classificação, quando um clube conquista acesso à Libertadores por mais de uma via.

Confira os critérios a seguir:

Caso um clube obtenha acesso à Conmebol Libertadores de 2027 por meio de uma das duas competições continentais (na hipótese de conquistar a Conmebol Libertadores de 2026 ou a Conmebol Sul-Americana de 2026) e também por meio de uma das competições nacionais (Brasileirão Série A 2026 ou Copa do Brasil 2026), este clube ocupará a vaga destinada à Conmebol, devendo a vaga oriunda do Brasileirão Série A 2026 ou da Copa do Brasil 2026, conforme o caso, ser repassada ao clube mais bem colocado no campeonato, excluídos os clubes já classificados, ressalvada a hipótese do §5º do artigo 6º.

continua após a publicidade

Caso um clube obtenha acesso à Conmebol Libertadores de 2027 por meio da Copa do Brasil e também por meio do Brasileirão Série A, este clube ocupará a vaga mais benéfica que lhe garanta acesso à Conmebol Libertadores de 2027 diretamente na sua fase de grupos, com a outra vaga remanescente retornando sempre para ser repassada ao clube mais bem colocado no Brasileirão Série A, excluídos os clubes já classificados.

Caso um clube obtenha acesso à Conmebol Libertadores de 2027 por meio da Copa do Brasil e também por meio do Brasileirão Série A em vagas idênticas que garantam acesso à mesma fase da Conmebol Libertadores de 2027, este clube ocupará a vaga destinada ao Brasileirão Série A, com a vaga oriunda da Copa do Brasil retornando sempre para ser repassada ao clube mais bem colocado no campeonato, excluídos os clubes já classificados.

Na hipótese elencada no parágrafo anterior, quando o campeão da Copa do Brasil obtenha acesso à Conmebol Libertadores de 2027 através de outras competições, a vaga direta da Copa do Brasil será redirecionada ao vice-campeão da Copa do Brasil, retornando a vaga para a Pré-Libertadores a que este faria jus, para ser repassada ao clube mais bem colocado no Brasileirão Série A, excluídos os clubes já classificados.

