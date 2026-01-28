Brasileirão começa prometendo ser um dos mais valorizados da história

Conteúdo Especial

O Brasileirão começa nesta quarta-feira (28) prometendo ser um dos mais valorizados da história e com clubes tradicionais voltando a aparecer forte na briga pelo título. Se nos últimos anos Flamengo e Palmeiras monopolizaram as atenções, agora parece ser a vez de o Cruzeiro surgir entre os favoritos e repetir o que fizera o Botafogo campeão de 2024. Ao mesmo tempo, clubes e jogadores que enfrentaram calvários recentemente prometem se recolocar de verdade entre os protagonistas.

Apesar de até aqui ter feito uma janela de transferências discreta, o Flamengo mais uma vez inicia o Brasileirão como principal candidato ao título. O atual campeão nacional manteve praticamente intacto o elenco do ano passado — a principal saída foi do lateral-esquerdo Viña, emprestado ao River Plate —, contratou o zagueiro Vitão e o goleiro Andrew, e está negociando para repatriar Lucas Paquetá.

O clube, porém, não conseguiu tirar o artilheiro Kaio Jorge do Cruzeiro, que surge como um dos principais adversários do Flamengo na luta pelo Brasileirão. Terceiro colocado na edição do ano passado, o clube mineiro fez até aqui a maior contratação da temporada (e da história do futebol brasileiro): trouxe Gerson do Zenit, ao custo de 27 milhões de euros (aproximadamente R$ 169 milhões).

Além do volante, que tem chances de ser convocado por Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo que será disputada no meio do ano, o Cruzeiro terá Tite no comando técnico. Campeão brasileiro com o Corinthians e técnico da Seleção Brasileira nos dois últimos Mundiais, o treinador reassume uma equipe após passar nove meses afastado do futebol.

Fora da lista de favoritos, mas disposto a se reposicionar na parte de cima da tabela, o Santos também terá os holofotes sobre si. Além de Neymar, que ainda sonha com uma vaga na Copa do Mundo, o clube da Vila Belmiro contratou Gabriel Barbosa, que nos primeiros jogos pelo time demonstrou estar animado para recuperar a alcunha de Gabigol.

Mas, a partir desta quarta-feira, tudo isso precisará ser confirmado nos gramados pelo Brasil.

