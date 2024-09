Torcedores do Flamengo rejeitam Jorge Jesus em escolha por novo técnico; veja enquete

Ídolo da Nação, Filipe Luís é o novo técnico interino do Flamengo (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 30/09/2024 - 16:42 • Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo anunciou, na manhã desta segunda-feira (30), a demissão de Tite. Em votação no canal do WhatsApp do Rubro-Negro, Filipe Luís foi escolhido pelos torcedores como a melhor opção para assumir o comando da equipe.

Na enquete, Filipe Luís recebeu 871 votos (68,7%). Jorge Jesus aparece em segundo lugar, com 357 votos (28,1%). Além deles, foram votados Marcelo Gallardo (1,1%), Cuca (0,4%) e Eduardo Coudet (0,3%). A opção "outros" teve 1,4% dos votos.

Filipe Luís, técnico da categoria sub-20 do Flamengo, comandará o time interinamente nos próximos jogos, confirmando a preferência dos torcedores.

Atualmente, Jorge Jesus está no comando técnico do Al-Hilal, da Arábia Saudita. Desde a sua saída do Flamengo, o técnico também passou pelo Fenerbahçe, da Turquia.

Jorge Jesus em ação pelo Fenerbahçe (Foto: Ozan Kose/AFP)