Ederson diz que Seleção precisa dar ‘resposta imediata’ contra Chile e Peru

Escrito por Thiago Braga • Publicada em 08/10/2024 - 16:13 • São Paulo (SP)

De volta ao gol da Seleção Brasileira, o goleiro Ederson afirmou nesta terça-feira 8, que a equipe precisa dar uma resposta imediata nesta rodada das Eliminatórias. Quinto colocado com oito pontos, o Brasil enfrenta o Chile, na quinta-feira, 10, às 21h (de Brasília), em Santiago, pela 9ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo.

– Após o ciclo do Tite, vieram dois treinadores e agora o Dorival com pouco tempo de trabalho. Claro que quando se fala de Seleção, se deseja vitórias e respostas rápidas, mas o processo leva muito tempo. Nós sabemos da impaciência, das cobranças, mas temos que dar uma resposta imediata e começar ganhando jogos para retornar a confiança do melhor futebol do mundo e trazer a torcida de volta.

Dorival Júnior teve de lidar com uma série de desfalques para estas partidas da competição, incluindo o corte de Alisson, rival de Ederson pela vaga no gol da seleção.

– Eu e todos os atletas viemos com a ambição de jogar. Depende das circunstâncias, mas sempre trabalhei bem, firme e forte para jogar e estar preparado. Infelizmente, por conta da lesão de um companheiro acabou gerando oportunidade. Espero estar apto para ajudar a Seleção. Sei da importância do jogo e espero estar 100% focado. Inclusive, meu primeiro jogo nas Eliminatórias foi contra o Chile e voltar contra eles é especial –

Segundo Ederson, os desfalques prejudicaram o primeiro dia de treinamentos no CT do Palmeiras.

– Fizemos treino mais tático, posicional, com um pouco de finalização, e a parte de trás fazendo parte defensiva. Sabemos o momento que estamos vivendo na competição, temos que retornar, dar a volta por cima, jogadores novos e desfalques. Esses desfalques geram oportunidades, espero que esses jogadores que vieram tenham oportunidades possam nos ajudar.

Depois do jogo com o Chile, o Brasil voltará a campo na terça-feira, 15, contra o Peru, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, às 20h45.