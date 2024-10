Seleção Brasileira se apresenta com cinco ‘desfalques’ na Data Fifa

Dorival Júnior precisou chamar jogadores de última hora para Seleção Brasileira em meio a epidemia de lesões (Mauro Pimentel/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/10/2024 - 23:45 • Rio de Janeiro (RJ)

A Seleção Brasileira se apresenta nesta segunda-feira (7) e inicia a preparação para os jogos contra Chile e Peru, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026. Dorival Júnior sofre com atletas lesionados e tem cinco "desfalques" em relação aos convocados iniciais.

Nos últimos dias, Vini Jr, Alisson, Militão, Bremer e Arana foram cortados por conta de lesões em partidas por seus clubes. Com isso, a lista ficou "recheada" de jogadores (veja abaixo) que atuam no futebol nacional e que retornarão aos clubes na próxima semana.

Em meio a crise com o Corinthians por conta da mudança da data dos jogos de volta das semifinais da Copa do Brasil, a seleção irá treinar no CT do Palmeiras nos próximos três dias. Na sequência, a delegação embarca para Santiago, em busca de um triunfo após a derrota para o Paraguai por 1 a 0, em Assunção.

Logo após o duelo com o Chile, a Seleção Brasileira viajará para Brasília, onde treinará no Estádio Bezerrão, do Gama. Essa sequência será utilizada para focar no confronto com o Peru, que será disputado no Mané Garrincha, no dia 15.

Agenda da Seleção Brasileira

Chile x Brasil - 10/10 - 21h (de Brasília)

Brasil x Peru - 15/10 - 21h45m (de Brasília)

Lista de convocados

Goleiros:

Ederson (Manchester City)

Bento (Al-Nassr)

Weverton (Palmeiras)

Laterais:

Danilo (Juventus)

Vanderson (Monaco)

Alex Telles (Botafogo)

Abner (Lyon)

Zagueiros:

Marquinhos (PSG)

Gabriel Magalhães (Arsenal)

Beraldo (PSG)

Fabrício Bruno (Flamengo)

Meias:

André (Wolverhampton)

Bruno Guimarães (Newcastle)

Andreas Pereira (Fulham)

Gerson (Flamengo)

Paquetá (West Ham)

Rodrygo (Real Madrid)

Atacantes:

Endrick (Real Madrid)

Raphinha (Barcelona)

Savinho (Manchester City)

Igor Jesus (Botafogo)

Luiz Henrique (Botafogo)

Gabriel Martinelli (Arsenal)

Desfalques e reposições

Vini Jr ➡️ Andreas Pereira

Alisson ➡️ Weverton

Bremer ➡️ Beraldo

Militão ➡️ Fabrício Bruno

Arana ➡️ Alex Telles