Fortaleza defende invencibilidade contra o RB Bragantino; veja

O Fortaleza enfrenta o RB Bragantino nesta quarta-feira (26), fora de casa, valendo pela 36ª rodada do Brasileirão. Lutando contra o rebaixamento, o Tricolor defenderá uma sequência invicta sobre o adversário desta rodada.

São quatro jogos sem perder para os paulistas, com três vitórias e um empate no período. No 1º turno desta Série A, o Leão superou o rival por 3 a 1 - foi a única vitória do técnico Renato Paiva no comando da equipe cearense.

O retrospecto total apresenta 16 jogos entre os times, com oito triunfos do Fortaleza, sete do Bragantino e um empate. Nos duelos com mando de campo dos paulistas, são quatro vitórias dos mandantes e três dos visitantes. O encontro desta quarta-feira terá início às 19h (de Brasília).

Partida entre Fortaleza e RB Bragantino, pelo Brasileirão (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

O técnico Martín Palermo pode ter três retornos importantes no jogo decisivo: os zagueiros Brítez e Kuscevic e o meio-campista Lucas Sasha. Sem novas suspensões, quatro nomes estão no departamento médico: o goleiro João Ricardo, os meio-campistas Rodrigo e Lucca Prior e o atacante Marinho.

Momentos de RB Bragantino e Fortaleza

O RB Bragantino, com 45 pontos, é o nono colocado na tabela. A briga do time é por uma possível vaga na fase preliminar da Copa Libertadores. Para isso, o campeonato precisa ter um G8, o que seria possível caso Cruzeiro ou Fluminense vençam a Copa do Brasil.

O Fortaleza é o atual 18º colocado neste Brasileirão, com 34 pontos. O Tricolor tenta manter a sequência de seis jogos sem perder para deixar a zona de rebaixamento.