'Não vamos nos entregar', diz Palermo após vitória do Fortaleza

O Fortaleza derrotou o Bahia por 3 a 2 na noite desta quinta-feira (20), na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, valendo pela 34ª rodada do Brasileirão. O técnico Martín Palermo falou sobre o resultado e a luta da equipe contra o rebaixamento.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Leão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fortaleza

— Tivemos que fazer um esforço para defender esse resultado a favor. A equipe creio que respondeu de uma boa forma, por como seguiram os últimos minutos. Mais do que merecida a vitória. Importantíssima para o momento e para a equipe, Mais do que merecida - disse o argentino.

— Novamente, agradeço aos jogadores por como seguem se entregando, lutando em cada partida até o final. É como dizemos desde o primeiro momento. Não vamos nos entregar. A equipe segue respondendo e o que precisamos é que a gente siga confiando - completou o técnico.

continua após a publicidade

➡️ Fortaleza faz grande jogo, vence o Bahia e respira no Brasileirão

Partida entre Bahia e Fortaleza, pelo Brasileirão (Foto: Matheus Amorim/Fortaleza EC)

— A equipe evoluiu, melhorou muito. A distância de pontos [para sair do Z4] é muito menor, são três pontos. 12 pontos a jogar. Temos que seguir demonstrando o que estamos fazendo partida a partida, conseguindo coisas importantes - relatou.

Em campo, Bareiro aproveitou jogada de Herrera e abriu o placar para o Leão. O segundo gol veio pouco depois, com Herrera cabeceando após cruzamento de Pochettino.

continua após a publicidade

➡️ Fortaleza vence e fica a três pontos de deixar o Z4 da Série A

O Bahia diminuiu no 2º tempo, com Willian José, mas Deyverson pegou sobra para anotar o terceiro gol. Tiago fez 3 a 2 e a equipe da casa partiu para uma pressão final, mas a vitória ficou com o Tricolor cearense.

Próximo jogo do Fortaleza

Após a vitória sobre o Bahia, o Fortaleza voltará a campo na quarta-feira (26), fora de casa, contra o RB Bragantino. O duelo pelo Brasileirão terá início às 19h (de Brasília).