Fortaleza pode ter três retornos contra o RB Bragantino; veja
Tricolor visita os paulistas na quarta-feira (26)
Lutando contra o rebaixamento, o Fortaleza está de olho na partida contra o RB Bragantino, na quarta-feira (26), valendo pela 36ª rodada do Brasileirão. O Tricolor do Pici pode ter ao menos três retornos para o embate, que acontecerá em Bragança Paulista (SP).
Dois dos nomes em questão fazem parte da defesa. O zagueiro Brítez, que tinha cumprido suspensão por acúmulo de cartões amarelos, ficou de fora da vitória por 3 a 2 sobre o Bahia porque apresentou um quadro de pneumonia. Recuperado, o atleta pode aparecer com o elenco no confronto.
Já o zagueiro Kuscevic foi desfalque em tal triunfo porque estava com o Chile durante a Data Fifa. A logística complicou a disponibilidade do defensor, que foi titular nos dois amistosos da sua seleção e não retornou a tempo.
No meio-campo, o volante Lucas Sasha cumpriu suspensão por acúmulo de cartões amarelos. O atleta voltará a ser opção para o técnico Martín Palermo, que escalou a dupla Pierre e Matheus Pereira diante do Bahia.
O Leão não terá nomes suspensos neste duelo. Quatro nomes estão no departamento médico: o goleiro João Ricardo, os meio-campistas Rodrigo e Lucca Prior e o atacante Marinho.
Em sua sequência, o Fortaleza terá pela frente RB Bragantino (fora), Atlético-MG (casa), Corinthians (casa) e Botafogo (fora).
Próximo jogo do Fortaleza
Após a vitória sobre o Bahia, o Fortaleza voltará a campo na quarta-feira (26), fora de casa, contra o RB Bragantino. O duelo pelo Campeonato Brasileiro terá início às 19h (de Brasília).
