Em evento realizado no Jardim Botânico, Zona Sul do Rio, nesta quinta-feira (8), a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro lançou o Campeonaro Carioca de 2026. Dirigentes da entidade e dos clubes da elite do estadual marcaram presença na festa.

Presidente da Ferj, Rubens Lopes destacou o novo formato da competição, como o curto espaço no calendário faz com que o estadual fique mais disputado.

— O campeonato não só é mais curto, mas extremamente competitivo. Desde o começo ele vai ser extremamente competitivo, porque é um tropeço e pode causar um desastre logo em seguida. Os clubes estão se preparando, tenho certeza disso, a gente sabe da importância de começar jogando, vamos dizer assim, que força máxima, o que possível logo no início.

Competição começa já neste final de semana na partida entre Flamengo e Portuguesa, no domingo (11), às 18h (de Brasília) (Foto: Leonardo Bessa/Lance!)

Além de Rubens Lopes, passaram membros da CBF, dos 12 clubes participantes, parceiros comerciais, ex-jogadores e personalidades.

O Campeonato Carioca 2026 terá início extraoficialmente no domingo (11) com o jogo antecipado da quinta rodada entre Flamengo e Portuguesa, às 18h. A primeira rodada está marcada para jogos quarta e quinta-feira, 14 e 15.

Novo formato do Campeonato Carioca

No novo regulamento da competição, os 12 clubes foram distribuídos em dois grupos, A e B, que se enfrentarão grupo contra grupo.

Os dois melhores de cada chave farão as semifinais da competição, e o que mais somar pontos na fase de classificação será o campeão da Taça Guanabara.