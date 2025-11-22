Fortaleza atinge seis partidas de invencibilidade no Brasileirão

O Fortaleza superou o Bahia por 3 a 2 na noite da última quinta-feira (20), fora de casa, valendo pela 34ª rodada do Brasileirão. Assim, em meio à briga contra o rebaixamento, o time atingiu a marca de seis partidas de invencibilidade.

A questão em tal sequência é que quatro dos seis jogos terminaram empatados - o Tricolor abriu o placar e não conseguiu vencer em três dessas oportunidades. Mesmo assim, a equipe continua lutando para deixar o Z4.

O recorte invicto teve início na animadora vitória por 1 a 0 sobre o Flamengo. Os quatro empates vieram diante de Santos (1 a 1), Ceará (1 a 1), Grêmio (2 a 2) e Atlético-MG (3 a 3). Por fim, o Leão visitou o Bahia na quinta-feira e obteve um de seus melhores triunfos da temporada.

Partida entre Bahia e Fortaleza, pelo Brasileirão. Os cearenses venceram por 3 a 2 (Foto: Matheus Amorim/Fortaleza EC)

O resultado positivo levou o Fortaleza aos 34 pontos, em 18º lugar, acima de Juventude (33) e abaixo de Vitória (36) e Santos (37) - esses três empataram na rodada. O Internacional, que venceu o Ceará, foi a 40 pontos e abriu maior distância para a zona.

As chances de rebaixamento do Leão caíram de 95% para 87,4%, como apontam os cálculos do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Apesar da melhora, a missão de Martín Palermo segue complicada.

Próximo jogo do Fortaleza

Após a vitória sobre o Bahia, o Fortaleza voltará a campo na quarta-feira (26), fora de casa, contra o RB Bragantino. O duelo pelo Brasileirão terá início às 19h (de Brasília).