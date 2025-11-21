Fortaleza reduz chances de queda no Brasileirão após vitória

Tentando escapar do rebaixamento neste Brasileirão, o Fortaleza venceu o Bahia por 3 a 2 na última quinta-feira (20), fora de casa, valendo pela 34ª rodada. O importante resultado diminuiu as chances de queda do Leão.

De acordo com os cálculos do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), as chances de rebaixamento do Tricolor foram de 95% para 87,4%. Desconsiderando o Sport, que já caiu, tal porcentagem ainda é a maior entre os clubes que estão na briga.

Restando quatro partidas, o Tricolor segue em uma missão complicada. Os 34 pontos colocam o time acima do Juventude (33) e abaixo de Vitória (36) e Santos (37) - esses três empataram na rodada. O Internacional, que venceu o Ceará, foi a 40 pontos e abriu maior distância para o Z4.

Partida entre Bahia e Fortaleza, pelo Brasileirão (Foto: Matheus Amorim/Fortaleza EC)

Em sua sequência, o Fortaleza terá pela frente RB Bragantino (fora), Atlético-MG (casa), Corinthians (casa) e Botafogo (fora). A equipe precisa de pelo menos três vitórias no recorte para manter as chances de permanecer na Série A.

Analisando esses quatro confrontos com os mandos invertidos, o Leão obteve cinco pontos: venceu o RB Bragantino, empatou com Atlético-MG e Corinthians e foi goleado pelo Botafogo.

Próximo jogo do Fortaleza

Após o triunfo contra o Bahia, o Fortaleza voltará a campo na quarta-feira (26), fora de casa, contra o RB Bragantino. O duelo pela 36ª rodada da Série A terá início às 19h (de Brasília).

O Leão é o atual 18º colocado neste Campeonato Brasileiro, com 34 pontos. O Santos, primeiro time fora da zona de rebaixamento, tem 37 pontos - três a mais do que os cearenses.