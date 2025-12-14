menu hamburguer
Fluminense x Vasco: acompanhe ao vivo o clássico pela Copa do Brasil

Cruz-Maltino venceu a ida por 2 a 1, de virada, e tem vantagem do empate para avançar à final

WhatsApp-Image-2024-12-11-at-16.06.12-1-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Pedro Cobalea
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 14/12/2025
17:47
Atualizado há 1 minutos
Maracanã recebe Fluminense x Vasco pela Copa do Brasil (Foto: Divulgação/Vasco)
Maracanã recebe Fluminense x Vasco pela Copa do Brasil (Foto: Divulgação/Vasco)
Fluminense e Vasco decidem neste domingo (14), no Maracanã, uma vaga na grande final da Copa do Brasil. O Cruz-Maltino venceu a primeira partida de virada pelo placar de 2 a 1 e tem a vantagem do empate para avançar e enfrentar Corinthians ou Cruzeiro. Siga ao vivo Fluminense x Vasco:

➡️ CBF divulga arbitragem para jogo de volta entre Fluminense e Vasco

17h30 — O Lance! já está presente no Maracanã para o grande clássico entre Fluminense e Vasco pelo segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil. Movimento é tranquilo por enquanto, mas a promessa é de estádio lotado e linda festa na arquibancada.

Movimento na entrada do Maracanã antes de Fluminense x Vasco (Foto: Pedro Cobalea/Lance!)
Movimento na entrada do Maracanã antes de Fluminense x Vasco (Foto: Pedro Cobalea/Lance!)

