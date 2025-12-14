Fluminense x Vasco: acompanhe ao vivo o clássico pela Copa do Brasil
Cruz-Maltino venceu a ida por 2 a 1, de virada, e tem vantagem do empate para avançar à final
Fluminense e Vasco decidem neste domingo (14), no Maracanã, uma vaga na grande final da Copa do Brasil. O Cruz-Maltino venceu a primeira partida de virada pelo placar de 2 a 1 e tem a vantagem do empate para avançar e enfrentar Corinthians ou Cruzeiro. Siga ao vivo Fluminense x Vasco:
17h30 — O Lance! já está presente no Maracanã para o grande clássico entre Fluminense e Vasco pelo segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil. Movimento é tranquilo por enquanto, mas a promessa é de estádio lotado e linda festa na arquibancada.
