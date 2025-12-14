menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsLance! Biz

Vasco ou Fluminense? Veja qual equipe é mais valiosa

Vasco possui elenco muito mais valorizado

Lucas Cremonese
São Paulo (SP)
Supervisionado porDaniel Giro Ramos d' Oliveira,
Dia 14/12/2025
16:26
Serna em ação em Vasco x Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)
imagem cameraSerna em ação em Vasco x Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Fluminense irá receber o Vasco no Maracanã para definir o último finalista da Copa do Brasil. O vencedor do duelo será o adversário da equipe que sair classificada da partida entre Corinthians e Cruzeiro, que acontecerá mais cedo, neste domingo (14).

continua após a publicidade

Começando pelo mandante, o Fluminense possui um elenco avaliado em 94,83 milhões de euros (R$ 603,12 milhões). Enquanto isso, o Vasco, apesar de ter ficado atrás no Brasileirão, detém um plantel muito mais valioso que o Tricolor das Laranjeiras. O Cruz-Maltino tem um valor de mercado de 120,65 milhões de euros (R$ 767,33 milhões) e , por sinal, possui a quinta equipe mais valiosa da América Latina.

Rayan comemora gol em Vasco x Internacional (Foto: Affonso Andrade/AgÃªncia F8/Gazeta Press)
Rayan comemora gol em Vasco x Internacional (Foto: Affonso Andrade//Gazeta Press)

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

Veja os 15 jogadores mais valiosos do Fluminense:

    1.
  1. Martinelli – 14 milhões de euros (R$ 89,04 milhões)
    2. 2.
  2. Hércules – 12 milhões de euros (R$ 76,32 milhões)
    3. 3.
  3. Facundo Bernal – 6 milhões de euros (R$ 38,16 milhões)
    4. 4.
  4. Agustín Canobbio – 6 milhões de euros (R$ 38,16 milhões)
    5. 5.
  5. Riquelme – 6 milhões de euros (R$ 38,16 milhões)
    6. 6.
  6. John Kennedy – 6 milhões de euros (R$ 38,16 milhões)
    7. 7.
  7. Juan Pablo Freytes – 5 milhões de euros (R$ 31,80 milhões)
    8. 8.
  8. Luciano Acosta – 5 milhões de euros (R$ 31,80 milhões)
    9. 9.
  9. Kevin Serna – 5 milhões de euros (R$ 31,80 milhões)
    10. 10.
  10. Yeferson Soteldo – 4 milhões de euros (R$ 25,44 milhões)
    11. 11.
  11. Rubén Lezcano – 3,5 milhões de euros (R$ 22,26 milhões)
    12. 12.
  12. Santiago Moreno – 3 milhões de euros (R$ 19,08 milhões)
    13. 13.
  13. Lima – 2,5 milhões de euros (R$ 15,90 milhões)
    14. 14.
  14. Joaquín Lavega – 2,5 milhões de euros (R$ 15,90 milhões)
    15. 15.
  15. Ignácio – 2 milhões de euros (R$ 12,72 milhões)

Veja os 15 jogadores mais valiosos do Vasco:

    1.
  1. Rayan – 25 milhões de euros (R$ 159,00 milhões)
    2. 2.
  2. Robert Renan – 9 milhões de euros (R$ 57,24 milhões)
    3. 3.
  3. Matheus França – 9 milhões de euros (R$ 57,24 milhões)
    4. 4.
  4. Léo Jardim – 7 milhões de euros (R$ 44,52 milhões)
    5. 5.
  5. Carlos Cuesta – 7 milhões de euros (R$ 44,52 milhões)
    6. 6.
  6. Lucas Piton – 7 milhões de euros (R$ 44,52 milhões)
    7. 7.
  7. Paulo Henrique – 6 milhões de euros (R$ 38,16 milhões)
    8. 8.
  8. Nuno Moreira – 5 milhões de euros (R$ 31,80 milhões)
    9. 9.
  9. Andrés Gómez – 5 milhões de euros (R$ 31,80 milhões)
    10. 10.
  10. Benjamín Garré – 4 milhões de euros (R$ 25,44 milhões)
    11. 11.
  11. Philippe Coutinho – 3,5 milhões de euros (R$ 22,26 milhões)
    12. 12.
  12. Cauan Barros – 3 milhões de euros (R$ 19,08 milhões)
    13. 13.
  13. GB – 3 milhões de euros (R$ 19,08 milhões)
    14. 14.
  14. Thiago Mendes – 2 milhões de euros (R$ 12,72 milhões)
    15. 15.
  15. Mauricio Lemos – 2 milhões de euros (R$ 12,72 milhões)

Rayan, joia da base do Vasco, se tornou o segundo jogador mais valioso do futebol brasileiro, atrás apenas de Vitor Roque.

Onde assistir Fluminense e Vasco pela semifinal da Copa do Brasil?

O Fluminense enfrenta o Vasco neste domingo (14), às 20h30 (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. A partida será decisiva: após vencer a ida por 2 a 1, o Cruz-Maltino joga pelo empate, enquanto o Tricolor precisa vencer por dois gols de diferença para avançar direto ou por um para levar a decisão aos pênaltis. A transmissão será ao vivo pelo  SporTV, (TV fechada),  Premiere (pay-per-view) e Prime Video (streaming).

continua após a publicidade

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias