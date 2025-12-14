Vasco ou Fluminense? Veja qual equipe é mais valiosa
Vasco possui elenco muito mais valorizado
O Fluminense irá receber o Vasco no Maracanã para definir o último finalista da Copa do Brasil. O vencedor do duelo será o adversário da equipe que sair classificada da partida entre Corinthians e Cruzeiro, que acontecerá mais cedo, neste domingo (14).
Começando pelo mandante, o Fluminense possui um elenco avaliado em 94,83 milhões de euros (R$ 603,12 milhões). Enquanto isso, o Vasco, apesar de ter ficado atrás no Brasileirão, detém um plantel muito mais valioso que o Tricolor das Laranjeiras. O Cruz-Maltino tem um valor de mercado de 120,65 milhões de euros (R$ 767,33 milhões) e , por sinal, possui a quinta equipe mais valiosa da América Latina.
Veja os 15 jogadores mais valiosos do Fluminense:
- Martinelli – 14 milhões de euros (R$ 89,04 milhões)
- Hércules – 12 milhões de euros (R$ 76,32 milhões)
- Facundo Bernal – 6 milhões de euros (R$ 38,16 milhões)
- Agustín Canobbio – 6 milhões de euros (R$ 38,16 milhões)
- Riquelme – 6 milhões de euros (R$ 38,16 milhões)
- John Kennedy – 6 milhões de euros (R$ 38,16 milhões)
- Juan Pablo Freytes – 5 milhões de euros (R$ 31,80 milhões)
- Luciano Acosta – 5 milhões de euros (R$ 31,80 milhões)
- Kevin Serna – 5 milhões de euros (R$ 31,80 milhões)
- Yeferson Soteldo – 4 milhões de euros (R$ 25,44 milhões)
- Rubén Lezcano – 3,5 milhões de euros (R$ 22,26 milhões)
- Santiago Moreno – 3 milhões de euros (R$ 19,08 milhões)
- Lima – 2,5 milhões de euros (R$ 15,90 milhões)
- Joaquín Lavega – 2,5 milhões de euros (R$ 15,90 milhões)
- Ignácio – 2 milhões de euros (R$ 12,72 milhões)
Veja os 15 jogadores mais valiosos do Vasco:
- Rayan – 25 milhões de euros (R$ 159,00 milhões)
- Robert Renan – 9 milhões de euros (R$ 57,24 milhões)
- Matheus França – 9 milhões de euros (R$ 57,24 milhões)
- Léo Jardim – 7 milhões de euros (R$ 44,52 milhões)
- Carlos Cuesta – 7 milhões de euros (R$ 44,52 milhões)
- Lucas Piton – 7 milhões de euros (R$ 44,52 milhões)
- Paulo Henrique – 6 milhões de euros (R$ 38,16 milhões)
- Nuno Moreira – 5 milhões de euros (R$ 31,80 milhões)
- Andrés Gómez – 5 milhões de euros (R$ 31,80 milhões)
- Benjamín Garré – 4 milhões de euros (R$ 25,44 milhões)
- Philippe Coutinho – 3,5 milhões de euros (R$ 22,26 milhões)
- Cauan Barros – 3 milhões de euros (R$ 19,08 milhões)
- GB – 3 milhões de euros (R$ 19,08 milhões)
- Thiago Mendes – 2 milhões de euros (R$ 12,72 milhões)
- Mauricio Lemos – 2 milhões de euros (R$ 12,72 milhões)
Rayan, joia da base do Vasco, se tornou o segundo jogador mais valioso do futebol brasileiro, atrás apenas de Vitor Roque.
Onde assistir Fluminense e Vasco pela semifinal da Copa do Brasil?
O Fluminense enfrenta o Vasco neste domingo (14), às 20h30 (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. A partida será decisiva: após vencer a ida por 2 a 1, o Cruz-Maltino joga pelo empate, enquanto o Tricolor precisa vencer por dois gols de diferença para avançar direto ou por um para levar a decisão aos pênaltis. A transmissão será ao vivo pelo SporTV, (TV fechada), Premiere (pay-per-view) e Prime Video (streaming).
