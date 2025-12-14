Atacante do Cruzeiro deixa jogo contra o Corinthians lesionado

Surpresa na escalação de Leonardo Jardim neste domingo (14), Sinisterra não conseguiu terminar o primeiro tempo do jogo contra o Corinthians em campo. Aos 30 minutos, o atacante do Cruzeiro reclamou de dores musculares e pediu substituição. Em seu lugar, Leonardo Jardim colocou Arroyo.

Esta foi apenas a terceira oportunidade de Sinisterra como titular. Durante toda temporada, ele lidou com lesões. Com a lesão contra o Timão, o jogador chega a três problemas musculares desde que foi contratado pela Raposa.

Durante o tempo que esteve em campo, o atacante chegou a assustar com jogadas pelo canto esquerdo. Além disso, chegou a quase abrir o placar em rebote de bicicleta de Matheus Pereira.

Sinisterra, atacante do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Corinthians x Cruzeiro

O Cruzeiro precisa de uma vitória por dois gols de diferença para carimbar sua vaga na final da Copa do Brasil, ou por um gol para levar a disputa para os pênaltis. No jogo de ida, o time comandado por Leonardo Jardim perdeu por 1 a 0.

Para o confronto deste domingo (14), o treinador promoveu duas mudanças significativas na equipe. A principal delas, justamente a entrada de Sinisterra no lugar de Arroyo, que entrou em campo como titular no Mineirão.

Além dele, Jardim também surpreendeu ao escalar Matheus Henrique. O meio-campista substitui Lucas Romero, que está suspenso depois de receber o terceiro cartão amarelo no jogo de ida. Nos jogos anteriores, Walace era quem vinha ganhando oportunidades.

Na defesa, o comandante foi forçado a mudar uma peça depois da lesão ligamentar no tornozelo esquerdo de Lucas Villalba. Jonathan Jesus ganhou outra oportunidade e foi escalado contra o Corinthians.

Festa cruzeirense na Neo Química Arena

Criticada pelo seu desempenho nas arquibancadas do Mineirão no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, quando o Corinthians venceu o Cruzeiro, a torcida celeste acordou no jogo da volta. Além de ter lotado o setor visitante, a torcida da Raposa também ergueu um bandeirão e fez festa com balões azuis na casa do rival.

A carga de 2.500 ingressos foi esgotada e os torcedores cruzeirenses chegaram à Neo Química Arena e começaram a entrar no estádio por volta das 15h40. Mesmo após a derrota no jogo de ida, os cruzeirenses demonstraram confiança na virada e na classificação.