Futebol Nacional

CBF divulga arbitragem para jogo de volta entre Fluminense e Vasco

Times voltam a se enfrentar no domingo (14)

Pedro Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Pedro Cobalea
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 12/12/2025
19:16
Atualizado há 32 minutos
Rayan e Freytes em Vasco e Fluminense pela Copa do Brasil (Foto: Filipe Reveles/Photo Premium/Gazeta Press) Photo Premium/Photo Premium
Rayan e Freytes em Vasco e Fluminense pela Copa do Brasil (Foto: Filipe Reveles/Photo Premium/Gazeta Press)
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, nesta sexta-feira (12), a equipe de arbitragem para o clássico entre Fluminense e Vasco, válido pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. A partida acontece no próximo domingo (14), às 20h30 (de Brasília), no Maracanã.

Thiago Silva manda recado para torcida após derrota em Vasco x Fluminense

O árbitro principal será Wilton Pereira Sampaio (GO). Ele será auxiliado por Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Bruno Raphael Pires (GO). O quarto árbitro será Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS), enquanto Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha (RJ) atuará como quinto árbitro.

Na cabine do VAR, o responsável será Wagner Reway (SC), com auxílio de Johnny Barros de Oliveira (SC) e Heber Roberto Lopes (SC). O observador de VAR será Raimundo Nonato Lopo de Abreu (DF). Marcelo Carvalho Van Gasse atuará como inspetor da partida, e Antonio Pereira da Silva (GO) será o assessor de arbitragem. O quality manager designado é Bernardo Campos Martins (RJ).

No jogo de ida, o Vasco venceu o Fluminense por 2 a 1. Com isso, o Tricolor precisa vencer por dois gols de diferença para avançar direto à final ou por um gol para levar a decisão aos pênaltis. Empate ou vitória do Vasco garantem o Cruz-Maltino na decisão da Copa do Brasil.

Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco
Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Fluminense x Vasco no domingo (14)

O Vasco, no entanto, reagiu na segunda etapa e virou o confronto com gols de Rayan e Vegetti, fechando o placar em 2 a 1 no Maracanã. As equipes voltam a se enfrentar no próximo domingo (14), às 20h30, novamente no Maracanã, pelo jogo de volta da semifinal.

Uma vitória do Fluminense por um gol leva a decisão para os pênaltis, enquanto triunfo por dois ou mais gols garante vaga direta na final. Empate ou nova vitória do Vasco classificam o Cruz-Maltino.

