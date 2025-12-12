CBF divulga arbitragem para jogo de volta entre Fluminense e Vasco
Times voltam a se enfrentar no domingo (14)
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, nesta sexta-feira (12), a equipe de arbitragem para o clássico entre Fluminense e Vasco, válido pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. A partida acontece no próximo domingo (14), às 20h30 (de Brasília), no Maracanã.
O árbitro principal será Wilton Pereira Sampaio (GO). Ele será auxiliado por Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Bruno Raphael Pires (GO). O quarto árbitro será Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS), enquanto Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha (RJ) atuará como quinto árbitro.
Na cabine do VAR, o responsável será Wagner Reway (SC), com auxílio de Johnny Barros de Oliveira (SC) e Heber Roberto Lopes (SC). O observador de VAR será Raimundo Nonato Lopo de Abreu (DF). Marcelo Carvalho Van Gasse atuará como inspetor da partida, e Antonio Pereira da Silva (GO) será o assessor de arbitragem. O quality manager designado é Bernardo Campos Martins (RJ).
No jogo de ida, o Vasco venceu o Fluminense por 2 a 1. Com isso, o Tricolor precisa vencer por dois gols de diferença para avançar direto à final ou por um gol para levar a decisão aos pênaltis. Empate ou vitória do Vasco garantem o Cruz-Maltino na decisão da Copa do Brasil.
Fluminense x Vasco no domingo (14)
