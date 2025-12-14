Zubeldía muda escalação do Fluminense para decisão contra o Vasco

O Fluminense está escalado para enfrentar o Vasco neste domingo (14) pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. A bola rola às 20h30 (de Brasília), no Maracanã. No primeiro confronto, o Cruz-Maltino venceu por 2 a 1. Agora, o Tricolor tem o retorno de Canobbio ao time titular para reverter o placar.

A equipe terá duas baixas importantes: Soteldo e Hércules, ambos vetados pelo departamento médico. O venezuelano sofreu uma lesão no quadríceps esquerdo durante o jogo de ida e não conseguiu se recuperar a tempo. Já Hércules, que já vinha convivendo com dores no adutor e atuou por poucos minutos no confronto anterior, teve lesão confirmada no músculo adutor da coxa esquerda e também está fora.

Escalação do Fluminense

Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Nonato e Acosta; Serna, Canobbio e Everaldo.

➡️ CBF divulga arbitragem para jogo de volta entre Fluminense e Vasco

Canobbio em treinamento pelo Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)

Na partida de ida, o Tricolor caiu de rendimento no segundo tempo e foi dominado após sofrer o gol de empate logo no início da etapa final. A ausência de Canobbio pesou sobretudo na pressão pós-perda e na proteção dos lados do campo.

Com a volta do uruguaio, Zubeldía mantém a estrutura base e recuperar o equilíbrio entre defesa e ataque, apostando novamente em um time mais agressivo sem a bola e capaz de acelerar as transições ofensivas.