Inteligência artificial simula Fluminense x Vasco pela Copa do Brasil
Clássico carioca acontece pela semifinal do torneio nacional
Fluminense e Vasco se enfrentam, neste domingo (14), às 20h30 (de Brasília), no Maracanã, pelo segundo confronto da semifinal da Copa do Brasil. Para a ocasião, o Lance! pediu para o Chat GPT simular o resultado do clássico carioca, e a tecnologia previu uma vitória do Tricolor.
O resultado previsto classificaria o clube das Laranjeiras para a final da Copa do Brasil. Após perder a primeira partida por 2 a 1, na última quinta-feira (11), a equipe do técnico Luis Zubeldía precisa vencer por dois gols de diferença para chegar a decisão, sem precisar de pênaltis.
De acordo com o Chat GPT, o time tricolor vai conseguir chegar no placar desejado e irá superar o Vasco por 2 a 0. Veja a previsão da tecnologia abaixo:
Simulação de Fluminense x Vasco
No Maracanã lotado, o Fluminense entrou em campo pressionado após a derrota por 2 a 1 no jogo de ida. Desde os primeiros minutos, o time tricolor assumiu o controle da posse e passou a ocupar o campo ofensivo.
A pressão surtiu efeito aos 21 minutos, quando uma troca rápida de passes pelo meio terminou em finalização firme de fora da área, abrindo o placar e igualando o agregado.
O Vasco adotou uma postura mais reativa, tentando explorar contra-ataques, mas encontrou dificuldades para furar a marcação adversária. O Fluminense seguiu dominante e criou diversas chances ainda no primeiro tempo.
Na segunda etapa, o ritmo seguiu intenso. Aos 67 minutos, após cobrança de escanteio e rebote dentro da área, o Fluminense marcou o segundo gol, virando o confronto no placar agregado.
Nos minutos finais, o Vasco tentou pressionar com bolas longas e cruzamentos, mas o Fluminense controlou bem o jogo, administrou a posse e garantiu a classificação.
Posse de Bola
Fluminense: 61%
Vasco: 39%
Finalizações
Fluminense: 17 (8 no alvo)
Vasco: 9 (3 no alvo)
Escanteios
Fluminense: 7
Vasco: 5
Cartões amarelos e vermelhos
Fluminense: 2 - 0
Vasco: 4 - 0
