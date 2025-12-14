Homem é esfaqueado antes do clássico entre Fluminense e Vasco

Na tarde deste domingo (14), antes da partida entre Fluminense e Vasco pela semifinal da Copa do Brasil, membros de torcidas organizadas dos dois clubes entraram em confronto na Baixada Fluminense. Um homem, ainda não identificado, foi socorrido e encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento de Mesquita vítima de esfaqueamento. Outro foi detido pela Polícia Militar.

A confusão entre torcedores aconteceu nos arredores da comunidade da Chatuba, e a ocorrência foi registrada na 53ª Delegacia de Polícia, no Centro de Mesquita.

A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, em nota, informou que "equipes do 20º Batalhão foram acionadas para a Rua Magno de Carvalho, em Mesquita, onde estaria ocorrendo uma confusão. No local, ao avistarem os policiais, os indivíduos fugiram. Um deles foi detido. Uma pessoa foi encontrada ferida por golpes de faca, sendo socorrido à UPA".

Em vídeos repercutidos nas redes sociais, é possível ver membros das principais torcidas organizadas dos rivais segurando pedaços de madeira e outros objetos para a confusão. Os grupos correram pelas ruas da Chatuba com fogos de artifício e aterrorizaram moradores da região.

Fluminense e Vasco decidem neste domingo, às 20h, no Maracanã, uma vaga na grande final da Copa do Brasil. No jogo de ida, o Cruz-Maltino venceu pelo placar de 2 a 1 e conta com a vantagem do empate.

