O Fluminense ganhou um problema de última hora para o clássico contra o Vasco, válido pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. O volante Hércules foi vetado da partida deste domingo (14), às 20h30 (de Brasília), no Maracanã, após ser diagnosticado com uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda.

continua após a publicidade

➡️ Fluminense x Vasco: onde assistir, horário e escalações da volta da Copa do Brasil

Hércules já vinha sentindo dores musculares desde a partida contra o São Paulo, quando precisou ser substituído ainda no primeiro tempo. Nas partidas seguintes, o jogador ficou no banco de reservas e, no jogo de ida da semifinal diante do Vasco, chegou a entrar em campo, atuando por apenas 19 minutos.

Hércules em campo pelo Fluminense contra o São Paulo (Foto: Lucas Merçon/FFC)

Com a ausência do volante, o técnico Luis Zubeldía deve utilizar Nonato no time titular, mantendo a estrutura do meio-campo para a partida decisiva no Maracanã.

continua após a publicidade

➡️ CBF divulga arbitragem para jogo de volta entre Fluminense e Vasco

Além de Hércules, o Fluminense também não poderá contar com o atacante venezuelano Yeferson Soteldo. O jogador deixou o último confronto contra o Vasco com uma lesão no quadríceps da perna esquerda e também está fora do confronto.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Diante dos desfalques, a tendência é que o Tricolor das Laranjeiras entre em campo com a seguinte formação: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Nonato e Lucho Acosta; Canobbio, Kevin Serna e Everaldo