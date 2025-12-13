Fluminense tem desfalque de última hora para clássico contra o Vasco
Jogador sofreu uma lesão no adutor da coxa esquerda
O Fluminense ganhou um problema de última hora para o clássico contra o Vasco, válido pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. O volante Hércules foi vetado da partida deste domingo (14), às 20h30 (de Brasília), no Maracanã, após ser diagnosticado com uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda.
Hércules já vinha sentindo dores musculares desde a partida contra o São Paulo, quando precisou ser substituído ainda no primeiro tempo. Nas partidas seguintes, o jogador ficou no banco de reservas e, no jogo de ida da semifinal diante do Vasco, chegou a entrar em campo, atuando por apenas 19 minutos.
Com a ausência do volante, o técnico Luis Zubeldía deve utilizar Nonato no time titular, mantendo a estrutura do meio-campo para a partida decisiva no Maracanã.
➡️ CBF divulga arbitragem para jogo de volta entre Fluminense e Vasco
Além de Hércules, o Fluminense também não poderá contar com o atacante venezuelano Yeferson Soteldo. O jogador deixou o último confronto contra o Vasco com uma lesão no quadríceps da perna esquerda e também está fora do confronto.
➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense
Diante dos desfalques, a tendência é que o Tricolor das Laranjeiras entre em campo com a seguinte formação: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Nonato e Lucho Acosta; Canobbio, Kevin Serna e Everaldo
