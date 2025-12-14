Vasco se inspira na Copa do Brasil de 2006 para superar o Fluminense e avançar à final

O Vasco da Gama entra em campo neste domingo (14) com um grande objetivo: garantir a classificação para a final da Copa do Brasil 2025. No primeiro jogo da semifinal, o Gigante da Colina conquistou uma vitória de virada por 2 a 1sobre o Fluminense, e agora tem a vantagem do empate para avançar à decisão.

Para a equipe comandada por Fernando Diniz, a história recente da Copa do Brasil oferece um grande motivo para se inspirar. Em 2006, o Vasco enfrentou o Fluminense nas semifinais da competição e, após vencer o primeiro jogo por 1 a 0 no Maracanã, empatou o segundo jogo em São Januário, garantindo sua classificação para a final. Um cenário que, para os vascaínos, traz boas recordações e muita confiança.

A memória do confronto de 2006 é bastante positiva para os torcedores vascaínos. No primeiro jogo da semifinal, Edilson "Capetinha" foi o autor do gol da vitória por 1 a 0, em uma partida marcada por muita tensão e rivalidade. Na segunda partida, Valdiram marcou para o Vasco, mas Petkovic empatou ainda na etapa inicial, deixando o jogo igual. A equipe tricolor, tinha um elenco estrelado com Pet, Marcelo e ainda contava com o atual capitão da equipe tricolor, Thiago Silva. No entanto, com o empate, o Vasco se classificou para a final.

Agora, em 2025, a situação é semelhante. O Vasco leva a vantagem da vitória por um gol no primeiro jogo, o que coloca a equipe em uma posição confortável, mas sem margem para erros. A torcida vascaína tem motivos de sobra para acreditar na classificação. Além do bom histórico contra o Fluminense, o time tem um excelente retrospecto quando joga o segundo duelo da semifinal da Copa do Brasil com a vantagem do primeiro jogo.

Edilson foi o autor da vitória do Vasco na partida de ida contra o Fluminense na Copa do Brasil de 2006 (Foto: Ricardo Cassiano/ Lancepress; Digital)

Retrospecto favorável ao Vasco

O histórico do Vasco em confrontos de Copa do Brasil quando sai com a vantagem do primeiro jogo é impressionante. Ao longo dos anos, a equipe já teve 33 situações em que venceu o primeiro jogo da semifinal, e em apenas uma dessas ocasiões a equipe foi eliminada.

Além disso, o Vasco nunca perdeu para o Fluminense em jogos de Copa do Brasil. Em quatro confrontos diretos na competição, o time de São Januário conquistou uma vitória e obteve três empates, o que reforça o otimismo em relação ao duelo deste domingo.

Para acompanhar as notícias do Gigante da Colina, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.




