Fluminense divulga time para enfrentar o Vasco com Cano de volta
Tricolor precisa vencer o Cruz-Maltino por dois gols de diferença
- Matéria
- Mais Notícias
O Fluminense anunciou a lista de jogadores relacionados para o duelo decisivo contra o Vasco, válido pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. A equipe terá duas baixas importantes: Soteldo e Hércules, ambos vetados pelo departamento médico.
Botafogo e São Paulo torcem por viradas de Cruzeiro e Fluminense na Copa do Brasil
Futebol Nacional
Ex-Fluminense destaca carência do elenco que pode custar vaga para o Vasco
Fora de Campo
Fluminense x Vasco pela Copa do Brasil; relembre os confrontos e estatísticas
Lancepédia
➡️ CBF divulga arbitragem para jogo de volta entre Fluminense e Vasco
O venezuelano sofreu uma lesão no quadríceps esquerdo durante o jogo de ida e não conseguiu se recuperar a tempo. Já Hércules, que já vinha convivendo com dores no adutor e atuou por poucos minutos no confronto anterior, teve lesão confirmada no músculo adutor da coxa esquerda e também está fora.
Com os desfalques, a tendência é que Zubeldía mantenha Nonato no meio. Suspenso na ida, Canobbio retorna ao time titular e devolve ao técnico Luis Zubeldía uma peça-chave de intensidade e transição, exatamente os pontos que fizeram falta na derrota por 2 a 1.
Na partida de ida, o Tricolor caiu de rendimento no segundo tempo e foi dominado após sofrer o gol de empate logo no início da etapa final. A ausência de Canobbio pesou sobretudo na pressão pós-perda e na proteção dos lados do campo.
Com a volta do uruguaio, Zubeldía tende a manter a estrutura base e recuperar o equilíbrio entre defesa e ataque, apostando novamente em um time mais agressivo sem a bola e capaz de acelerar as transições ofensivas.
Relacionados do Fluminense
Goleiros
• Fábio
• Marcelo Pitaluga
• Vitor Eudes
Defensores
• Freytes
• Guga
• Ignácio
• Renê
• Samuel Xavier
• Thiago Santos
• Thiago Silva
Meio-campistas
• Facundo Bernal
• Lima
• Lucho Acosta
• Martinelli
• Nonato
• Otávio
• PH Ganso
Atacantes
• Agustín Canobbio
• Everaldo
• Germán Cano
• John Kennedy
• Keno
• Kevin Serna
• Riquelme
➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense
Fluminense e Vasco se enfrentam neste domingo (14), às 20h30, novamente no Maracanã, pelo jogo de volta da semifinal. Uma vitória do Fluminense por um gol leva a decisão para os pênaltis, enquanto o triunfo por dois ou mais gols garante vaga direta na final. Empate ou nova vitória do Vasco classificam o Cruz-Maltino.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias