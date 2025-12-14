Fluminense divulga time para enfrentar o Vasco com Cano de volta

O Fluminense anunciou a lista de jogadores relacionados para o duelo decisivo contra o Vasco, válido pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. A equipe terá duas baixas importantes: Soteldo e Hércules, ambos vetados pelo departamento médico.

O venezuelano sofreu uma lesão no quadríceps esquerdo durante o jogo de ida e não conseguiu se recuperar a tempo. Já Hércules, que já vinha convivendo com dores no adutor e atuou por poucos minutos no confronto anterior, teve lesão confirmada no músculo adutor da coxa esquerda e também está fora.

Com os desfalques, a tendência é que Zubeldía mantenha Nonato no meio. Suspenso na ida, Canobbio retorna ao time titular e devolve ao técnico Luis Zubeldía uma peça-chave de intensidade e transição, exatamente os pontos que fizeram falta na derrota por 2 a 1.

Na partida de ida, o Tricolor caiu de rendimento no segundo tempo e foi dominado após sofrer o gol de empate logo no início da etapa final. A ausência de Canobbio pesou sobretudo na pressão pós-perda e na proteção dos lados do campo.

Com a volta do uruguaio, Zubeldía tende a manter a estrutura base e recuperar o equilíbrio entre defesa e ataque, apostando novamente em um time mais agressivo sem a bola e capaz de acelerar as transições ofensivas.

Relacionados do Fluminense

Goleiros

• Fábio

• Marcelo Pitaluga

• Vitor Eudes

Defensores

• Freytes

• Guga

• Ignácio

• Renê

• Samuel Xavier

• Thiago Santos

• Thiago Silva

Meio-campistas

• Facundo Bernal

• Lima

• Lucho Acosta

• Martinelli

• Nonato

• Otávio

• PH Ganso

Atacantes

• Agustín Canobbio

• Everaldo

• Germán Cano

• John Kennedy

• Keno

• Kevin Serna

• Riquelme

Fluminense e Vasco se enfrentam neste domingo (14), às 20h30, novamente no Maracanã, pelo jogo de volta da semifinal. Uma vitória do Fluminense por um gol leva a decisão para os pênaltis, enquanto o triunfo por dois ou mais gols garante vaga direta na final. Empate ou nova vitória do Vasco classificam o Cruz-Maltino.