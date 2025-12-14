O Corinthians está escalado para o duelo contra o Cruzeiro, neste domingo (14), na Neo Química Arena. A bola rola às 18h (de Brasília), válido pelo jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil. Dorival Júnior manteve a estratégia que utilizou no Mineirão.

continua após a publicidade

Na ida, o Timão venceu por 1 a 0, e terá vantagem de empate para avançar à decisão do torneio. O treinador do Corinthians repetiu a escalação, com Garro no banco e quatro volantes de origem no setor do meio.

Raniele, com um edema no tornozelo esquerdo, inicia a partida no banco de reservas. No Mineirão, o atleta não havia sido relacionado. Em seu lugar, Dorival Júnior volta a escalar José Martínez entre os titulares.

continua após a publicidade

Yuri Alberto, principal dúvida para o confronto, começa entre os onze iniciais. O atacante deixou o campo com dores na região do adutor da perna esquerda e foi substituído na segunda etapa da partida no Mineirão. Avaliado diariamente na véspera do jogo em Itaquera, o atleta está confirmado para a partida.

Dorival Júnior escalou o Corinthians com: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; José Martínez, Maycon, Breno Bidon e Carrillo; Memphis e Yuri Alberto.

continua após a publicidade

Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Yuri Alberto será titular em duelo decisivo na Neo Química Arena (Foto: Guilherme Veiga/PxImages/GazetaPress)

Atenção no Corinthians

O clube alvinegro tem quatro jogadores pendurados na partida contra o Cruzeiro: Hugo Souza, Gustavo Henrique, Matheuzinho, Maycon e Rodrigo Garro. No outro lado da decisão, a Raposa não pôde contar Lucas Romero e Lucas Villalba suspensos. A equipe de Leonardo Jardim também entra em campo com três pendurados: William, Fabrício Bruno e Matheus Pereira.

Decisão

O Corinthians tem a vantagem do empate por ter vencido no primeiro jogo. Para avançar direto, o Cruzeiro precisa vencer por uma diferença de dois gols. Caso os mineiros conquistem o triunfo pelo placar mínimo, o confronto será decidido nas penalidades. O vencer enfrenta Fluminense ou Vasco na final.