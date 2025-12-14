Dorival Júnior mantém estratégia contra o Cruzeiro; veja a escalação do Corinthians
Treinador repete a formação que venceu o jogo de ida no Mineirão
- Matéria
- Mais Notícias
O Corinthians está escalado para o duelo contra o Cruzeiro, neste domingo (14), na Neo Química Arena. A bola rola às 18h (de Brasília), válido pelo jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil. Dorival Júnior manteve a estratégia que utilizou no Mineirão.
Torcida do Cruzeiro faz festa na Neo Química Arena antes de jogo contra o Corinthians
Futebol Nacional
Corinthians ou Cruzeiro? Veja quem possui elenco mais valioso
Lance! Biz
AO VIVO: Acompanhe o pré-jogo de Corinthians x Cruzeiro pela decisão na Copa do Brasil
Futebol Nacional
Na ida, o Timão venceu por 1 a 0, e terá vantagem de empate para avançar à decisão do torneio. O treinador do Corinthians repetiu a escalação, com Garro no banco e quatro volantes de origem no setor do meio.
Raniele, com um edema no tornozelo esquerdo, inicia a partida no banco de reservas. No Mineirão, o atleta não havia sido relacionado. Em seu lugar, Dorival Júnior volta a escalar José Martínez entre os titulares.
Yuri Alberto, principal dúvida para o confronto, começa entre os onze iniciais. O atacante deixou o campo com dores na região do adutor da perna esquerda e foi substituído na segunda etapa da partida no Mineirão. Avaliado diariamente na véspera do jogo em Itaquera, o atleta está confirmado para a partida.
Dorival Júnior escalou o Corinthians com: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; José Martínez, Maycon, Breno Bidon e Carrillo; Memphis e Yuri Alberto.
Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians
Atenção no Corinthians
O clube alvinegro tem quatro jogadores pendurados na partida contra o Cruzeiro: Hugo Souza, Gustavo Henrique, Matheuzinho, Maycon e Rodrigo Garro. No outro lado da decisão, a Raposa não pôde contar Lucas Romero e Lucas Villalba suspensos. A equipe de Leonardo Jardim também entra em campo com três pendurados: William, Fabrício Bruno e Matheus Pereira.
Decisão
O Corinthians tem a vantagem do empate por ter vencido no primeiro jogo. Para avançar direto, o Cruzeiro precisa vencer por uma diferença de dois gols. Caso os mineiros conquistem o triunfo pelo placar mínimo, o confronto será decidido nas penalidades. O vencer enfrenta Fluminense ou Vasco na final.
- Matéria
- Mais Notícias