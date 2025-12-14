menu hamburguer
Corinthians

Mosaico da torcida do Corinthians provoca Inter e relembra títulos da Copa do Brasil

Timão encara o Cruzeiro por uma vaga na final da competição nacional

fe4a4413-7df6-4f4d-8be7-876c6484bfa3_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-13.03.44-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Ulisses Lopresti
São Paulo (SP)
Dia 14/12/2025
18:24
Corinthians encara o Cruzeiro por uma vaga na decisão da Copa do Brasil
Torcida do Corinthians relembrou títulos na competição (Foto: Ulisses Lopresti/Lance)
A torcida do Corinthians exibiu um mosaico no setor leste da Neo Química Arena antes do confronto contra o Cruzeiro, válido pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. A arte trazia um mosqueteiro e fazia referência aos três títulos do Timão na competição.

As taças foram conquistadas no Olímpico, contra o Grêmio, em 1995; no Serejão, diante do Brasiliense, em 2002; e no Beira-Rio, diante do Internacional, em 2009. A última contava com um detalhe provocativo ao adversário gaúcho: a presença de um DVD.

Naquele ano, o então presidente do Inter, Fernando Carvalho, mandou produzir um conteúdo audiovisual com lances em que o Corinthians teria sido beneficiado na Copa do Brasil de 2009. A principal reclamação dizia respeito a uma suposta irregularidade no gol de Ronaldo no jogo de ida da decisão, no Pacaembu, vencido pelo Timão por 2 a 0.

Na partida de volta, Corinthians e Internacional empataram por 2 a 2 no Beira-Rio, e o clube alvinegro acabou com o título. A Fiel não deixou barato e provocou o rival com o termo, que mais se tornaria um mantra: "Põe no DVD".

Luta por uma vaga

O Timão busca a sua oitava final de Copa do Brasil. O clube alvinegro saiu com os títulos em 1995, 2002 e 2009, mas bateu na trave a amargou o vice-campeonato em 2001, 2008, 2018 e 2022. Para isso, o Corinthians precisa no mínimo empatar com o Cruzeiro para avançar. Os comandados de Dorival Júnior conquistaram a vantagem após vencer o jogo de ida por 1 a 0, no Mineirão.

Corinthians encara o Cruzeiro por uma vaga na decisão da Copa do Brasil
Torcida exibiu mosaico 3D nas entradas das equipes na decisão (Foto: Ulisses Lopresti/Lance)

Corinthians em finais da Copa do Brasil

  • 1995 – Corinthians campeão sobre o Grêmio
  • 2001 – Corinthians vice-campeão contra o Grêmio
  • 2002 – Corinthians campeão sobre o Brasiliense
  • 2008 – Corinthians vice-campeão contra o Sport
  • 2009 – Corinthians campeão sobre o Internacional
  • 2018 – Corinthians vice-campeão contra o Cruzeiro
  • 2022 – Corinthians vice-campeão contra o Flamengo

