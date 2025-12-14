A torcida do Corinthians exibiu um mosaico no setor leste da Neo Química Arena antes do confronto contra o Cruzeiro, válido pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. A arte trazia um mosqueteiro e fazia referência aos três títulos do Timão na competição.

As taças foram conquistadas no Olímpico, contra o Grêmio, em 1995; no Serejão, diante do Brasiliense, em 2002; e no Beira-Rio, diante do Internacional, em 2009. A última contava com um detalhe provocativo ao adversário gaúcho: a presença de um DVD.

Naquele ano, o então presidente do Inter, Fernando Carvalho, mandou produzir um conteúdo audiovisual com lances em que o Corinthians teria sido beneficiado na Copa do Brasil de 2009. A principal reclamação dizia respeito a uma suposta irregularidade no gol de Ronaldo no jogo de ida da decisão, no Pacaembu, vencido pelo Timão por 2 a 0.

Na partida de volta, Corinthians e Internacional empataram por 2 a 2 no Beira-Rio, e o clube alvinegro acabou com o título. A Fiel não deixou barato e provocou o rival com o termo, que mais se tornaria um mantra: "Põe no DVD".

Luta por uma vaga

O Timão busca a sua oitava final de Copa do Brasil. O clube alvinegro saiu com os títulos em 1995, 2002 e 2009, mas bateu na trave a amargou o vice-campeonato em 2001, 2008, 2018 e 2022. Para isso, o Corinthians precisa no mínimo empatar com o Cruzeiro para avançar. Os comandados de Dorival Júnior conquistaram a vantagem após vencer o jogo de ida por 1 a 0, no Mineirão.

Torcida exibiu mosaico 3D nas entradas das equipes na decisão (Foto: Ulisses Lopresti/Lance)

