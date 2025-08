Fluminense ‘passa’ má fase para o Internacional depois da vitória na Copa do Brasil

Prestes a decidir a vaga nas quartas de final da Copa do Brasil, Fluminense e Internacional trocaram de situação após a vitória tricolor no jogo de ida das oitavas, na quarta-feira passada (31). O clube carioca, que vinha de quatro derrotas, passou a vencer, enquanto o Colorado, que vinha de quatro jogos de invencibilidade, perdeu dois seguidos.

Os times se reencontram nesta quarta-feira (6), às 21h30, no Maracanã, para os 90 minutos finais do confronto. Por ter vencido por 2 a 1 no Beira-Rio, o Flu levou para casa a vantagem do empate para garantir a classificação. Para que os gaúchos fiquem com a vaga, será preciso vencer por mais de dois gols de diferença. Uma vitória simples leva a disputa para os pênaltis.

Fluminense contorna maré ruim e emplaca vitórias com evolução

A festa pela grande campanha do Flu no Mundial de Clubes foi frustrada pela sequência negativa de derrotas no retorno ao Campeonato Brasileiro. Menos de uma semana após a chegada no Rio de Janeiro, o time voltou à campo para enfrentar o Cruzeiro. A partida, que marcou o reencontro do time com a torcida carioca e a despedida de Jhon Arias, foi a primeira frustração do torcedor.

Em cenários disintos, o Tricolor foi superado pelo Cabuloso e também por Flamengo, Palmeiras e São Paulo. À exceção do último, em que os comandados de Renato Gaúcho, conforme a análise do treinador, foram mal, nos anteriores pode-se observar pontos positivos, como a produção ofensiva e a solidez defensiva, apagadas pela oscilação da equipe e a consequência fatal das derrotas.

Contudo, diante do Colorado, o time não só voltou a vencer, como voltou a dar sinais de evolução, o que se confirmou na partida seguinte, contra o Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro. O desafio do Tricolor será manter a boa fase diante dos desfalques para a partida decisiva.

Everaldo comemora gol do Fluminense diante do Internacional na Copa do Brasil (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

Internacional entra em período de turbulência

No caso colorado, depois de passar pelo Mundial na zona de rebaixamento, o time de Roger Machado não chegou a recuperar as boas atuações, mas pelo menos deixou o Z4. Venceu o Vitória por 1 a 0, sem jogar bem, bateu o Ceará pelo mesmo placar, com grande atuação de Alan Patrick, e bateu o Santos, dessa vez por 2 a 1.

Aí vieram os piores 30 minutos sob o comando do técnico na partida contra o Vasco, em que saiu perdendo pela 17ª vez no ano. O Alvirrubro acabou buscando o placar, mas o desgaste foi sentido na partida contra o Tricolor Carioca. Apático e cansado, o Inter foi envolvido pelo Flu, que se aproveitou das falhas apresentadas no ano pelo time gaúcho.

Foi o ponto de virada. Se antes as cobranças da torcida aconteciam mais em cima de alguns jogadores, como Enner Valencia, por exemplo, agora passaram a incluir toda a equipe e, inclusive, o treinador. Antes da derrota por 2 a 1 para o São Paulo, por exemplo, vaias foram ouvidas quando o nome de Roger Machado foi citado pelos alto-falantes.

