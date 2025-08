Atualmente no Shakhtar Donetsk, Kauã Elias abriu o jogo sobre um possível retorno ao Fluminense e elogiou Thiago Silva. Em entrevista exclusiva ao Lance!, o centroavante afirmou que segue acompanhando o Tricolor mesmo de longe.

Em 2024, Kauã Elias foi um dos responsáveis por livrar o Fluminense da possibilidade de um rebaixamento no Brasileirão. Embora não tenha vontade de voltar ao Brasil tão cedo, o jogador admitiu saudades do dia a dia no Time de Guerreiros.

- Eu não tenho uma meta, mas depois dos 35 (anos) quero voltar para o Brasil. Terminar a carreira no Brasil. Talvez com uns 38, 40. Quero jogar aqui em alto nível, como o Thiago Silva. Tenho muita vontade de voltar para lá (pro Fluminense). Estava vendo os jogos do Mundial e dava saudades. O futuro a gente não sabe, mas caso surja a oportunidade, estaremos prontos.

Após citar Thiago Silva, Kauã Elias vê o capitão do Fluminense como um exemplo a ser seguido na carreira. O centroavante admitiu ter uma grande admiração pelo zagueiro e não poupou elogios em relação ao convívio com o veterano no período em que estiveram juntos no Brasil.

- Quero jogar aqui em alto nível, como o Thiago Silva. O que ele fazia era algo surreal. A concentração dele, o treinamento, o descanso. Você vê onde o cara chegou e entende. Chamam ele de monstro. O cara era surreal. Ajudava todo mundo. Você via o empenho, a dedicação e pensava: "Se o cara que tem 40 anos está correndo, por que eu que tenho 18, 19 não vou correr?". A preparação dele era diferente, a concentração era diferente. A gente conversava bastante, sempre me ajudou, me dava dicas de humildade e dentro de campo. Mandei uma mensagem pedindo uma camisa dele. Ele disse que me daria se eu voltasse. É muito humilde e tenho um carinho enorme.

Com a saída de Kauã Elias, o Fluminense buscou a contratação de Everaldo, que marcou três gols nos últimos dois jogos do Tricolor. Por outro lado, o jovem escreve sua história no Velho Continente e busca classificar o Shakhtar Donetsk para a fase de liga da Europa League.

Veja outras respostas de Kauã Elias, ex-Fluminense e atualmente no Shakhtar Donetsk

Pressão no início no Fluminense

- Quando perguntam sobre pressão, eu falo que nunca é pressão. A gente trabalha muito, eu sempre trabalhei muito dentro e fora de campo para estar preparado para quando a hora chegasse. Eu estava pronto para fazer aquilo ali, preparado. Tem a torcida vaiando, xingando quando perde, mas a gente já sabia disso. Eu falei essa frase e muita gente interpretou da forma errada, mas só quis falar que a gente podia ajudar o time de qualquer maneira. Fui um pouco feliz na frase, porque fiz gols, pude ajudar o Fluminense e dei um pouco de sorte nisso.

Acompanhando o Mundial

- Eu falei com alguns jogadores, como Arias, Nonato, Isaque e Riquelme. Surgiu essa oportunidade aqui, mas acompanhei todos os jogos no Mundial. Tenho um carinho enorme pelo Fluminense. Quando o João Pedro fez o primeiro gol, fiquei meio sem reação. Fiquei muito feliz pela trajetória do Fluminense na competição.

Nível da Europa para o Brasil

- Muitos jogadores saem de lá pra jogar aqui na Europa e vice-versa. Tem um nível muito parecido. Nem tem esse negócio de estar calor, o gramado estar diferente. Isso vale para os dois times, então não tem desculpa. O que vai sobrar é a técnica de cada time. Conheço muita gente lá que jogaria aqui e muita gente aqui que jogaria lá.

