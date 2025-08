O treino do Fluminense nesta terça-feira (5) contou com o "reforço" de Renê e Otávio, jogadores que faziam transição para os trabalhos no campo. O lateral esquerdo está fora há cerca de duas semanas, enquanto o volante está há cinco meses.

continua após a publicidade

➡️ Fluminense acumula lesões em mês decisivo nas Copas

Os jogadores estavam no processo de retorno aos treinos e voltam em um momento importante da temporada para o Tricolor. Em meio à perda de Ignácio, Thiago Silva e Fuentes num mês decisivo na Sul-Americana e Copa do Brasil, a evolução de Renê, especialmente, vem em boa hora — sem jogadores da posição, Guga está atuando improvisado.

O lateral esquerdo não joga há quatro partidas por causa de uma lesão no calcanhar esquerdo e pode ser relacionados para os próximos jogos. Já Otávio, rompeu o tendão de Aquiles em março de 2025 e estava fazendo trabalhos separados do grupo, mas voltou a integrar os treinos com os demais jogadores. Antes do retorno oficial, o jogador precisará recuperar ritmo e aprimorar a parte física.

continua após a publicidade

Nesta quarta-feira (6), o Flu enfrenta o Internacional pelo jogo de volta da Copa do Brasil. A bola rola 21h30, no Maracanã e o Tricolor tem a vantagem do empate para se classificar, já que venceu a ida, no Beira-Rio, por 2 a 1. Na Sul-Americana, o clube tem confrontos marcados nos dias 12 e 19 de agosto contra o América de Cali, também pelas oitavas de final. A decisão da vaga será no Rio de Janeiro.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense