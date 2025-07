O Lance! avisou, o Internacional não leu, o Fluminense venceu

Antes da partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil entre Internacional e Fluminense, o Lance! traçou os caminhos da vitória, mostrando as falhas de cada time que poderiam ser exploradas pelo adversário. E o 2 a 1 para o Tricolor, na noite desta quarta-feira (30), no estádio Beira-Rio, passou por vários desses apontamentos. Das 12 indicações, sete foram observadas no enfrentamento.

Com o resultado, a equipe carioca pode empatar que garante a classificação para as quartas de final. O Colorado precisa vencer por mais de um gol para se classificar. Vitória gaúcha por um gol de diferença leva aos pênaltis.

Desatenção alvirrubra

Everaldo comemora o primeiro gol do jogo (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

A sina alvirrubra continua. Como avisado pelo Lance!, o Inter tem mostrado desatenção com frequência. E o Flu se aproveitou disso para abrir o placar aos 8 do primeiro tempo. Thiago Maia tocou mal para trás. A bola caiu para Serna chutar na trave. Ela voltou, Vitão furou ao tentar espanar, e a redonda caiu nos pés de Everaldo, que chutou para marcar. Há 13 partidas o 9 tricolor não comemorava.

Vale notar que esse foi o sétimo gol antes dos dez minutos que os gaúchos tomaram neste ano. Também foi a 18ª vez que a equipe saiu atrás no placar.

Atenção com Carbonero

Alertamos: é preciso tomar cuidado com o atacante Carbonero, que voltou de lesão marcando dois gols em duas partidas. E foi dele o gol de empate.

Aos 34, Vitão fez um passe preciso para Wesley dentro da área. O 21 chutou cruzado para grande defesa de Fábio. A bola, porém, caiu nos pés do colombiano. Com frieza, ele colocou nas redes.

Carbonero comemora seu gol, o do empate alvirrubro (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

Os laterais colorados e os pontas do Flu

Sinalizamos que, se o Inter levava perigo com os laterais Aguirre e Bernabei nos ataques, sofria com eles na defesa. Ao mesmo tempo, dissemos o Tricolor tem justamente nos seus pontas a criação ofensiva. E o segundo gol carioca começou em avanço de Serna, que passou com facilidade por Bernabei e Victor Gabriel e cruzou para Eve chutar seco e aumentar o placar.

E não foi só no gol. Serna deu trabalho ao argentino em pelo menos duas oportunidades no segundo tempo.

Serna deixa Bernabei em ataque tricolor (Foto: Lucas Mercçon/Fluminense F.C.)

Retrancas e bola aérea

Pontuamos a dificuldade alvirrubra de superar defesas bem postadas. E não é que, Thiago Silva e cia pouco sofreram com a pressão colorada. Quando atacado, o Flu se fechou com nove, dificultando as infiltrações gaúchas.

Ao mesmo tempo, falamos que a bola aérea havia se tornado o pesadelo tricolor: nos últimos quatro jogos, quatro dos oito gols sofridos foram marcados dessa forma. Nas poucas vezes que levantou na área, o Colorado levou vantagem, mas sem acertar no gol.

Outro alerta foi sobre Alan Patrick. Se o 10 é bem marcado, o time de Roger Machado fica sem criação e com dificuldades de achar espaços. Contra o Flu, o capitão colorado foi seguido de perto. Ora por Hércules, ora por Martinalli. E pouco fez.