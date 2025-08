Ganso volta a ser titular no Fluminense e Renato explica papel do jogador

Depois de sete jogos no banco de reservas, Ganso voltou a ser titular do Fluminense na vitória sobre o Grêmio. O camisa 10 teve seu papel criativo destacado por Renato Gaúcho, que explicou de que maneira o jogador se encaixa em seu elenco.

A última partida do meia como titular foi contra o Ulsan HD, pela segunda rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes, mas depois de um primeiro tempo apagado, foi substituído no intervalo. Depois, não entrou mais em campo pela competição e só voltou a figurar nos 11 iniciais no último final de semana. Contra o Cruzeiro, pelo Brasileirão, o treinador revelou que Ganso seria titular, mas foi cortado de última hora por um desconforto na coxa.

Na Copa do Mundo de Clubes, Renato optou por um meio de campo intenso e combativo, formado por Hércules, Bernal, Martinelli, Nonato ou Lima. Ainda que a trinca escalada tenha desempenhado boas transições, é preciso destacar que o time ainda contava com o auxílio de Jhon Arias no setor criativo e recaía sobre ele a maior responsabilidade.

Sem o colombiano, vendido para o Wolverhampton, da Inglaterra, Ganso volta a ser o principal jogador de criação do Flu. Embora Martinelli esteja evoluindo no quesito, o camisa 10 ainda faz diferença em campo, sendo capaz de cadenciar e organizar o jogo quando preciso.

— Tem jogos e jogos para o Ganso, conversei bastante com ele sobre isso. Ele é um talento, um gênio. Mas no momento em que começamos a perder o meio de campo, preciso reforçar. Com ele, a gente ganha muita qualidade técnica e perde um pouco no combate. Sem ele, ganha no combate e perde em qualidade. Depende do jogo e do que precisa, mas o importante é que sempre que precisei dele, nos ajudou — comentou Renato após a vitória sobre o Grêmio.

A temporada de Ganso começou somente em abril. Nos exames da pré-temporada, o meia teve uma miocardite detectada e ficou em tratamento por cerca de três meses até que pudesse voltar aos gramados. Desde então, jogou 17 jogos e foi titular em 10, contribuindo com um gol e uma assistência.

Não há certeza de que ele vá começar como titular diante do Internacional, pela Copa do Brasil, mas o jogador está à disposição. O duelo desta quarta-feira (6), 21h30, é válido pela volta das oitavas de final e o Flu tem a vantagem do empate no Maracanã por conta da vitória por 2 a 1 no Beira-Rio.

