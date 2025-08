Fluminense acumula lesões em mês decisivo nas Copas

O cenário é preocupante no departamento médico do Fluminense, que voltou a encher e possui seis jogadores lesionados. Com o "reforço" recente de Thiago Silva, o Flu contará com a força do elenco nos confrontos pela Copa do Brasil e Sul-Americana, todos em agosto.

Além do capitão, Ignácio, Fuentes, Renê, Otávio e Soteldo também estão em tratamento por lesão. Nessa situação, o Tricolor tem desfalques em todas as posições, sendo o setor defensivo o maior prejudicado com a perda de dois zagueiros e os dois laterais esquerdos.

A crescente lista de lesionados atrapalha o desempenho do time e pode se tornar um problema recorrente. Repetidamente, em suas coletivas, Renato Gaúcho reforça a importância do rodízio que promove entre titulares para evitar o desgaste físico. Contudo, por conta da situação, alguns atletas precisarão acumular partidas por falta de opção.

O próximo compromisso do time é nesta quarta-feira (6), às 21h30, quando enfrenta o Internacional, no Maracanã, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Nas semanas seguintes, nos dias 12 e 19 (terça-feira), duela com o América de Cali pela vaga nas quartas da Sul-Americana. O primeiro jogo será na Colômbia, enquanto o segundo será no Rio de Janeiro.

Entenda as lesões no Fluminense e o cenário para cada setor

Defesa tricolor tem quatro abatidos e poucas opções

Na zaga, além de Thiago Silva, há Ignácio. O defensor sofreu uma lesão no ligamento colateral medial do joelho direito no confronto contra o Palmeiras e foi substituído no segundo tempo. Para a posição, há Freytes, Manoel e Thiago Santos. A opções são escasssas e têm a dificil missão de substituir Thiago Silva, que costuma formar dupla com o argentino. Além disso, a situação impede que Renato utilize o esquema de três zagueiros, uma vez que não terá troca (a menos que suba alguém da base).

continua após a publicidade

O lateral esquerdo Renê sofreu uma lesão no calcanho esquerdo e está em transição para retornar aos treinos com o time. Ele está fora há quatro jogos, tendo atuado pela última vez no clássico contra o Flamengo (20/7). Na mesma posição, Fuentes jogou contra o Palmeiras (23/7) e depois não entrou mais em campo. No treino do dia 29, sentiu um desconforto na posterior da coxa esquerda e teve a contusão confirmada em exame de imagem.

Por causa da condição de Renê e Fuentes, Renato improvisou Guga na lateral esquerda nos últimos jogos e tem contado com a presença de Vagno, de 18 anos, nos treinos. Apesar da solução provisória, isso faz com que Guga e Samuel acumulem jogos, o que pode acarretar em novas contusões.

Do meio para frente, dois lesionados e mais possibilidades

O volante Otávio, contratado em 2025, rompeu o tendão de Aquiles em março, passou por cirurgia e agora está em um estágio avançado de recuperação. O jogador já realiza trabalhos em campo, mas separado do grupo e não possui previsão para o retorno oficial.

Por fim, Soteldo completa o departamento médico. O venezuelano, que chegou ao Tricolor com uma lesão grau dois na coxa esquerda, voltou a apresentar dores no músculo posterior, mas dessa vez na perna direita.

Para o meio de campo, especificamente para a função do primeiro volante, Renato tem boas opções e reveza Hércules e Bernal. No entanto, para o ataque, considera que apenas Keno tenha as mesmas características de Soteldo — drible e o bom "1x1" para quebrar linhas. Na vitória sobre o Grêmio, levou Riquelme Felipe, que possui valências parecidas.