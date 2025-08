O Bahia entra em campo nesta quarta-feira contra o Retrô, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. A bola rola a partir das 19h30 (de Brasília), na Arena Pernambuco.

Agenda do Bahia

Depois do jogo, o Bahia já volta aos trabalhos às 15h30 desta quinta-feira em preparação para encarar o Fluminense às 21h deste sábado, pela 19ª rodada do Brasileirão, na Arena Fonte Nova.

+ Everton Ribeiro completa 100 jogos pelo Bahia com muita lenha para queimar

Atletas do Bahia reunidos antes de treino (Foto: Rafael Rodrigues/ECB)

Sub-17

O Bahia enfrenta o Bragantino às 15h desta quarta-feira (horário de Brasília) pela 13ª rodada do Brasileiro da categoria, no CT Evaristo de Macedo. O Tricolor é o 17º colocado, com oito pontos, enquanto o Massa Bruta é o 10º, com 20.

Copa do Brasil feminina

As Mulheres de Aço entram em campo às 15h desta quarta para enfrentar o Grêmio em jogo único e eliminatório pela terceira fase da Copa do Brasil feminina, no estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana.

Ingressos Bahia x Fluminense

O check-in para a partida já está aberto para todos os sócios do plano Esquadrão de Aço. Para os torcedores com o Esquadrão da Sorte, as vendas serão abertas a partir das 10h desta quarta. O processo deve ser feito pela internet. O confronto contra o Fluminense está marcado para as 21h do próximo sábado, na Arena Fonte Nova.

Próximos jogos do Bahia

Retrô x Bahia (19h30 do dia 05/08) - jogo de volta das oitavas da Copa do Brasil. Bahia x Fluminense (21h do dia 09/08) - 19ª rodada do Brasileirão; Corinthians x Bahia (21h do dia 16/08) - 20ª rodada do Brasileirão; Bahia x Ceará (21h30 do dia 20/08) - Semifinal da Copa do Nordeste; Bahia x Santos (16h do dia 24/08) - 21ª rodada do Brasileirão.

