Evolução com Crespo anima São Paulo para decisão contra o Athletico na Copa do Brasil

O São Paulo volta a campo nesta quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), para enfrentar o Athletico-PR na Ligga Arena, em Curitiba, pela partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. No jogo de ida, no MorumBis, o Tricolor venceu por 2 a 1 e agora precisa apenas de um empate para avançar às quartas de final da competição. Se o time paranaense vencer por um gol de diferença, a decisão será nos pênaltis; vitória por dois ou mais gols classifica diretamente o Furacão.

continua após a publicidade

São Paulo faz homenagem ao Rogério Ceni no novo uniforme 3; confira detalhes

A vantagem conquistada em casa é reflexo de um momento de alta sob o comando de Hernán Crespo, que assumiu a equipe após a saída de Luis Zubeldía e vem conseguindo dar novo fôlego ao elenco. Os números mostram uma evolução consistente em vários aspectos do desempenho coletivo. Com Crespo, o São Paulo disputou sete partidas em 2025, com aproveitamento de 76%, superior aos 60% registrados nos 29 jogos sob o comando de Zubeldía.

Ofensivamente, o time também cresceu. A média de gols marcados por jogo subiu de 1,3 para 1,7, enquanto o número de toques necessários para balançar as redes caiu de 361 para 295 — um indicativo de um time mais vertical e objetivo no ataque. O aproveitamento nas grandes chances criadas também melhorou, com o time convertendo 44% das oportunidades claras, contra 36% na fase anterior.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Na parte defensiva, o rendimento se manteve estável. A média de gols sofridos por jogo subiu levemente de 0,9 para 1,0, mas o time passou a sofrer menos finalizações: 11,3 contra 12,0 da fase anterior. O equilíbrio é reforçado pelos dados de grandes chances cedidas, que permanecem iguais (1,3 por jogo), o que mostra uma defesa que, embora mais exigida em posse e construção rival, consegue se proteger bem dentro da área.

O São Paulo também aumentou sua produtividade ofensiva: passou a finalizar mais (12,9 por jogo contra 12,3 sob Zubeldía) e manteve a mesma média de grandes chances criadas (2,3 por partida), o que demonstra um ataque mais efetivo, mesmo com volume semelhante.

continua após a publicidade

O time agora busca manter a consistência para sair de Curitiba classificado às quartas de final da Copa do Brasil.