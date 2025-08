Corinthians aposta em retrospecto para avançar na Copa do Brasil e superar tabu

O Corinthians encara o Palmeiras nesta quarta-feira (6), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O Timão venceu a primeira partida por 1 a 0, na Neo Química Arena, e tem a vantagem do empate contra o arquirrival.

continua após a publicidade

A partida vale a "temporada" para Dorival Júnior. O torneio se tornou prioridade do clube alvinegro, e o técnico, inclusive, poupou os titulares na última rodada do Brasileirão, contra o Fortaleza, na Neo Química Arena, com foco na Copa do Brasil.

Para avançar, o Timão precisa manter o bom retrospecto no Allianz Parque em 2025. Foram duas partidas no estádio do arquirrival nesta temporada, as duas pelo Paulistão. Na primeira fase, as equipes empataram por 1 a 1, quando Hugo Souza defendeu uma penalidade de Estêvão no último minuto. O outro jogo foi na final da competição, com vitória por 1 a 0, com gol do Yuri Alberto.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Memphis marcou o gol da vitória do Corinthians no jogo de ida da Copa do Brasil (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Tabu em jogo

Na história do confronto, o Palmeiras eliminou o Corinthians 12 vezes, enquanto Timão alcançou o feito 10 vezes contra o rival. Entretanto, o clube alvinegro superou o alviverde em competições fora do âmbito do Campeonato Paulista.

Foram cinco duelos eliminatórios no século passado. O Corinthians foi derrotado duas vezes no Torneio Rio-SP (1951 e 1993), em uma decisão do Campeonato Brasileiro (1994), e duas vezes na Libertadores, uma nas quartas de final (1999), e outra na semifinal (2000).

continua após a publicidade

Se vencer o rival, o Timão vai superar o Palmeiras pela primeira vez em um torneio nacional, justamente no único confronto eliminatório dos rivais válidos pela Copa do Brasil.