O Bahia está pronto para enfrentar o Retrô às 19h30 desta quarta-feira (horário de Brasília) pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, na Arena Pernambuco. Depois de vencer a partida de ida por 3 a 2, o Tricolor tem a vantagem do empate para se classificar às quartas. Por isso, Rogério Ceni deve repetir a estratégia utilizada em Salvador e poupar boa parte do time titular.

Um dos grandes dilemas do treinador está na montagem do ataque. É provável que ele comece o jogo com Lucho Rodríguez e Kayky lá na frente, mas há também a opção do jovem Tiago, que voltou à lista de relacionados no último sábado depois de se recuperar de lesão na coxa. Por outro lado, Ceni não pode contar com Erick Pulga, que foi diagnosticado com lesão muscular na posterior da coxa depois de sair machucado justamente contra o Retrô, na última quarta.

Além de Pulga, o volante Erick e o zagueiro Kanu também seguem em recuperação no departamento médico.

Assim, a provável escalação do Bahia contra o Retrô tem: Ronaldo; Arias (Gilberto), Gabriel Xavier, Ramos Mingo (David Duarte) e Iago Borduchi; Acevedo, Nestor, Michel Araújo e Cauly; Kayky e Lucho Rodríguez.

Rogério Ceni em ação no treino do Bahia; veja acima a provável escalação do time contra o Retrô (Foto: Rafael Rodrigues/ECB)

Como foi o último treino do Bahia?

O elenco iniciou o dia de trabalho com vídeos de erros e acertos da partida de ida contra o Retrô. Logo depois, os atletas foram divididos em dois grupos para uma atividade de troca de passes com marcação. Em seguida, foram realizados ajustes táticos no time antes do encerramento com treinos de bola parada e cobranças de pênalti.

Vale lembrar que se o Retrô vencer por um gol de diferença, a vaga nas quartas de final será decidida na marca da cal.

RETRÔ X BAHIA

OITAVAS (VOLTA) – COPA DO BRASIL

📆 Data e horário: quarta-feira, 6 de agosto, às 19h30 (de Brasília);

📍 Local: Arena Pernambuco, São Lourenço da Mata;

📺 Onde assistir Retrô x Bahia: Amazon Prime Video;

🟨 Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP);

🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Daniel Luis Marques (SP);

🖥️ VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP).