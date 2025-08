Fluminense x Internacional: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Copa do Brasil

Fluminense e Internacional se enfrentam nesta quarta-feira (6), às 21h30, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O palco da decisão será o Maracanã e contará com transmissão da Globo, Sportv, Premiere e Prime Video. ➡️Clique para assistir no Premiere.

Na partida de ida, o Tricolor venceu no Beira-Rio por 2 a 1, com dois gols de Everaldo. Com isso, levou para casa a vantagem do empate para avançar às quartas de final. Se o Colorado ganhar por um gol de diferença, a disputa da vaga vai para os pênaltis. Caso vença por uma diferença maior, garante a classificação.

Ficha do jogo FLU INT Oitavas de final Copa do Brasil Data e Hora Quarta-feira, 6 de agosto, às 21h30 (de Brasília) Local Maracanã, Rio de Janeiro Árbitro Ramon Abatti Abel (SC) Assistentes Alex Ang Ribeiro (SP) e Thiaggo Americano Labes (SC) Var Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG)

Além da vantagem, o Flu vive uma retomada na temporada após o Mundial de Clubes. Depois de quatro derrotas seguidas no Brasileirão, o time voltou a vencer diante do Inter na Copa do Brasil e embalou outra vitória na sequência, contra o Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro.

No entanto, o time chega para o confronto com desfalques importantes. O zagueiro e capitão Thiago Silva teve uma lesão muscular constatada na segunda-feira (4) e não estará à disposição, assim como Ignácio, Fuentes, Soteldo e Otávio. O lateral esquerdo Renê, que voltou a treinar com o time, pode ser relacionado.

Já o Internacional, que vinha de quatro jogos de invencibilidade, soma duas derrotas antes da decisão — para o Flu e para o São Paulo. Além disso o treinador Roger Machado vive um momento de instabilidade e tem seu cargo ameaçado caso seja eliminado da Copa do Brasil.

Everaldo comemora gol do Fluminense diante do Internacional (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

Ingressos para Fluminense x Internacional

Para o duelo, o Tricolor divulgou promoção especial. Todos os sócios que não são dos planos família terão direito a um ingresso extra com o mesmo desconto do titular. Para isso, é preciso cadastrar o convidado no Portal do Sócio (clique para acessar).

Em conformidade à Lei Geral do Esporte, o acesso ao estádio ocorrerá exclusivamente por meio de biometria facial, que deve ser cadastrada previamente no site (clique aqui). Confira abaixo a ordem de abertura para check-in e venda, preço dos ingressos e onde comprar.

Na venda online, os ingressos para a torcida do Fluminense podem ser adquiridos em fluminense.futebolcard.com; já as entradas para o setor destinado aos torcedores do Internacional estão disponíveis em futebolcard.com.

Para quem deseja comprar os ingressos nas bilheterias físicas, pode fazer a compra nos seguintes pontos de venda a partir da próxima quinta-feira (31), mediante demanda.

Confira as informações do jogo entre Fluminense e Internacional pela Copa do Brasil

✅ FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE X INTERNACIONAL

OITAVAS DE FINAL, VOLTA - COPA DO BRASIL

📆 Data e horário: Quarta-feira, 6 de agosto, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

📺 Onde assistir: Globo, Sportv, Premiere e Prime Video

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

🚩 Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Thiaggo Americano Labes (SC)

🖥️ VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FLUMINENSE (Técnico: Renato Gaúcho)

Fábio; Samuel Xavier, Manoel, Freytes, Guga (Renê); Hércules, Martinelli e Nonato (Lima); Canobbio, Serna e Everaldo.

INTERNACIONAL (Técnico: Roger Machado)

Rochet; Vitão, Marcado e Juninho (Victor Gabriel); Aguirre, Richard (Bruno Henrique ou Wesley), Thiago Maia, Alan Patrick e Bernabei; Rafael Borré e Carbonero