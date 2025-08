Agenda L!: curtinhas do Atlético-MG do dia 06/08/2025

O Atlético-MG tem o jogo mais decisivo e importante na temporada até aqui. O Galo joga contra o Flamengo pela Copa do Brasil, valendo vaga nas quartas de final. O feminino volta jogar e vai enfrentar o Real Brasília, pela Copa do Brasil. Veja a programação do Galo nesta quarta-feira (06).

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp.

Atlético-MG x Flamengo: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Copa do Brasil

Agenda

O Atlético vai enfrentar o Flamengo nesta quarta-feira, às 19h (de Brasília), na Arena MRV, Belo Horizonte. O Galo venceu o jogo de ida por 1 a 0, e agora precisa de apenas um empate para avançar às quartas de final da Copa do Brasil.

Confira arbitragem e onde assistir Atlético e Flamengo pela Copa do Brasil

ATLÉTICO-MG (1) X (0) FLAMENGO

OITAVAS (VOLTA) – COPA DO BRASIL

📆 Data e horário: quarta-feira, 6 de agosto, às 19h (de Brasília);

📍 Local: Arena MRV, Belo Horizonte;

📺 Onde assistir Atlético x Flamengo: Premiere e Sportv;

🟨 Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS);

🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Rafael da Silva Alves (RS);

🖥️ VAR: Wagner Reway (SC)

Prováveis escalações

ATLÉTICO-MG (Técnico: Cuca)

Everson; Saravia, Lyanco, Alonso e Arana (Scarpa); Alexsander, Alan Franco, Scarpa (Igor Gomes); Rony, Hulk e Cuello.

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Allan, Jorginho, Arrascaeta; Luiz Araújo, Samuel Lino e Pedro.

Futebol feminino

A equipe feminina do Atlético também joga pela Copa do Brasil. As Vingadoras enfrentam o Real Brasília, às 15h (de Brasília). A partida será no Bezerrão, na capital brasileira.

Próximos jogos do Galo