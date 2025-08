Thiago Silva tem lesão detectada e será desfalque no Fluminense

A importante vitória do Fluminense sobre o Grêmio, no Maracanã, trouxe uma preocupação com Thiago Silva, que se confirmou nesta segunda-feira (4). Depois de deixar o campo com dores na coxa, o zagueiro realizou exames que apontaram para uma lesão muscular de grau dois na posterior da coxa direita.

continua após a publicidade

Apesar do incômodo, o capitão jogou por 90 minutos no triunfo carioca. Ele já iniciou o tratamento no CT Carlos Castilho e tem previsão de retorno aos treinos em quatro semanas.

Com isso, Renato Gaúcho tem um problema para resolver nos próximos jogos, já que dois de seus cinco zagueiros estão no departamento médico. Além de Thiago Silva, Ignácio está em tratamento após lesão no ligamento colateral medial do joelho direito, sofrida contra o Palmeiras (23/7). Na ocasião, o clube informou que a recuperação duraria cerca de seis semanas — duas já se passaram.

continua após a publicidade

Para escalar a defesa tricolor, o treinador agora tem Freytes, que costuma ser a dupla de Thiago, e Manoel, que voltou a ser acionado por conta da lesão de Ignácio e foi titular contra Grêmio e São Paulo, pelo Brasileirão. A outra opção é Thiago Santos, mais utilizado como volante pelo comandante, mas que já manifestou sua preferência por atuar na zaga.

Próximo jogo do Fluminense

O Tricolor volta a campo nesta quarta-feira (6), às 21h, para enfrentar o Internacional pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil. No jogo de ida, o Flu venceu por 2 a 1, levando a vantagem do empate para o Maracanã.

continua após a publicidade

Além deste jogo, é provável que Thiago Silva perca também os dois jogos das oitavas da Sul-Americana, contra o América de Cali. O primeiro jogo será no dia 12, na Colômbia, enquanto o segundo será no 18, no Rio de Janeiro, ambos às 21h.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense