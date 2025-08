Fala de Rogério Ceni sobre reforço do Flamengo divide opiniões: ‘Realidade’

O Bahia empatou por 0 a 0 com o Sport na Ilha do Retiro pela 18° rodada do Campeonato Brasileiro. Após a partida deste sábado (2), Rogério Ceni citou Samuel Lino, reforço do Flamengo, em sua coletiva de imprensa. A declaração dividiu opiniões nas redes sociais.

Samuel Lino estreou como reforço do Flamengo na partida contra o Atlético-MG. Ele atuou por 30 minutos e foi muito elogiado pela imprensa. Contra o Ceará, neste domingo (3), o jogador fez sua primeira partida como titular.

Após o empate contra o Sport, Rogério Ceni, técnico do Bahia, analisou o elenco e os reforços do Tricolor de Aço. Ele citou Samuel Lino, reforço do Flamengo, para analisar os reforços do Bahia.

- Você acha que não vamos tentar fazer o que é melhor? Tem limite. Não adianta eu ficar falando para você. Se fosse gastar qualquer valor, traria o Samuel Lino (Reforço do Flamengo), pagaria 22 milhões de euros e pronto, resolveria os problemas, mas não é assim que funciona. Não temos a capacidade de fazer uma contratação como essa - comentou Rogério Ceni

Rogério Ceni na Ilha do Retiro (Foto: Rafael Vieira/AGIF)

Veja reação da web com fala de Rogério Ceni sobre reforço do Flamengo

Felipe Melo espanta possível crise no Rubro-Negro: ‘Vai encaixar’

Apesar da sequência de dois jogos sem vencer do Flamengo, o ex-jogador Felipe Melo acredita que é questão de tempo para o Rubro-Negro encaixar com a chegada dos reforços (Samuel Lino, Emerson Royal e Saúl Ñiguez). Durante o programa "Fechamento SporTV" desse domingo (3), o ídolo do Palmeiras pediu calma aos colegas, que criticavam o desempenho recente da equipe carioca. Os comandados de Filipe Luís empataram com o Ceará e, antes, haviam perdido para o Atlético-MG.

- Chegaram atletas novos, nem todos vão chegar assim... Samu Lino foi muito bem no primeiro jogo, hoje nem tanto. Quando encaixar, meu amigo... E uma hora vai encaixar, é muito bom. Vai começar a ganhar jogos, confiança nas alturas, começam a fazer coisas que não estão fazendo - afirmou o ex-atleta.